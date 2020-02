WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Op zoek naar jouw droombadkamer?

25 februari 2020

11u02 0 WOON. Heb je plannen om je badkamer te renoveren? Met deze 7 nieuwe trends maak je van je badkamer een echt pareltje. Wedden dat er ook iets voor jou bij zit?

1. Zwart randje

Zijn fijne profielen bij ramen en deuren karakteristiek voor je woning? Deze stijlelementen kan je perfect laten terugkomen in je badkamer. Of je nu houdt van industrieel design of eerder kiest voor een minimalistisch interieur, ‘frames’ rond je doucheglas of onder je badkamermeubel zullen je badkamer een uniek karakter geven. Kies voor zwart of wit en laat je badkamer stralen.

2. Zwart en wit met pit

Op een strakke witte badkamer is niets aan te merken. maar als je wat meer pit wil, is de combinatie met zwart de perfecte match. Ga subtiel aan de slag met zwart kraanwerk of enkele zwarte accessoires. Of kies voor een zwart lak meubel met een wastafel in witte solid surface, als een echte blikvanger.

3. Elegant en verfijnd

Dankzij innoverende materialen kan je van je badkamer iets unieks maken. De trendy inox look CoolMetal kranen voor je wastafel, bad of douche geven je badkamer een luxueuze uitstraling. Combineer met de all-time favoriet, solid surface, en je badkamer is helemaal ‘on trend’.

4. Industriële betonlook

De industriële look blijft helemaal up & trendy. Deze look realiseer je eenvoudig met een meubel in betonkleur. Daarbij horen natuurlijke materialen. Met een granieten tablet ga je volledig voor een stoere industriële vibe. Heb je het meer voor fris en strak? In combinatie met een solid surface wastafel creëer je een echt wauw-effect.

5. Spelen met asymmetrie

Laat je artistieke kant zien en experimenteer met lijnen en symmetrie. Met een asymmetrisch meubel creëer je meer dynamiek in je badkamer. De extra plaats is bovendien ideaal om je mooiste accessoires uit te stallen.

6. Spiegeltje, spiegeltje...

Een badkamer zou geen badkamer zijn zonder spiegel. Verticaal, horizontaal, rond, met of zonder aluminium randje: spiegels maken je badkamer optisch groter en geven je een ruimer gevoel. Heel wat spiegels beschikken over extra features. Zo brengt een spiegel met geïntegreerde ledverlichting instant sfeer in je badkamer, en met een antidampfunctie heb je nooit meer last van een aangedampte spiegel na het douchen.

7. Warm hout

Hout in je interieur is natuurlijk, warm en rustgevend. Geïnspireerd door de verticale houten gevelbekleding, zorgt de massief houten forma meubelreeks voor een behaaglijke sfeer om ultiem in te ontspannen.

Op zoek naar meer badkamerinspiratie?

