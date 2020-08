Op zoek naar een B&B? Dit kasteel heeft unieke ligging in natuur- en merengebied Bjorn Cocquyt

12 augustus 2020

11u24 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een kasteel in Frankrijk.

De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot 1650, maar 200 jaar later werd het helemaal herbouwd door de schrijver Charles Lagrande, wiens initialen nog altijd in de gevel staan gegraveerd. Op het einde van de 19de eeuw werd het domein van 24 hectare uitgebreid met een poortwoning en een kapel.

Na WOII kwam het kasteel in het bezit van een Franse generaal die het renoveerde en er zijn intrek nam met zijn vrouw en twee kinderen. In 2007 volgde een nieuwe opknapbeurt en sindsdien is het een gastenverblijf met 10 slaap- en 8 badkamers. Er zijn ook nog twee aparte gîtes met samen 5 slaap- en 3 badkamers.

De ligging in het midden van het natuurpark en het merengebied van de Brenne, ter hoogte van Poitiers en 2 uur ten zuidwesten van Parijs, is uniek. De eeuwenoude eikenbossen op de helling van de rivier de Creuse vormen een prachtig decor, net als de cour d’Honneur met rozentuin, ceder- en kastanjebomen.

Ervaar je bij al dat moois een coup de foudre? Het kasteel staat te koop voor 925.000 euro. Meer info kun je hier vinden.