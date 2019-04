WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Op zoek naar de ideale keuken? Ga voor degelijk advies Aangeboden door Dovy

16 april 2019

09u00 0 WOON. Op zoek naar een nieuwe keuken? Bij Dovy verloopt alles volgens plan: je bespreekt samen met hun specialisten al je wensen en behoeften. Ze bezorgen altijd gratis en vrijblijvend een 3D-ontwerptekening: zo weet je perfect hoe je nieuwe keuken in jouw woning past.

Tot in de puntjes

Beantwoordt het plan helemaal aan jouw droom en budget? Dan werkt de specialist tot in detail een technisch plan uit, terwijl jij je materialen, kleuren, toestellen en werkbladen uitkiest. Na de opmeting ter plaatse voert Dovy de laatste aanpassingen door. Dan gaat de productieafdeling aan de slag tot je droomkeuken af is. Het enige wat nog rest? Je keuken plaatsen volgens de regels van de kunst. Ook daarvoor ben je bij Dovy aan het juiste adres.

Belofte maakt betere keukens

En wat Dovy belooft, krijg je ook: een gratis ontwerp, oerdegelijke kwaliteit en een unieke, op maat gemaakte keuken. Ben je een twijfelaar? Geen probleem: je offerteprijs blijft maar liefst twee jaar geldig. En daar stopt het niet: bij je nieuwe keuken krijg je er tien jaar garantie en een levenslange service bovenop. Bovendien betaal je geen voorschot bij de bestelling van je keuken.

Moderne toets voor je landelijke woning

De ideale keuken is niet alleen functioneel. Elegantie en uitstraling zijn net zo belangrijk. Met het nieuwe keukenmodel Bologna haal je het complete plaatje in huis. Het vakmanschap spat eraf: de massief eiken kaderdeur beschikt over een verfijnd en stijlvol ingewerkt profiel. Hoe Dovy dat voor elkaar krijgt? Van de houtsoortselectie tot de ambachtelijke afwerking, ze doen alles zelf. Zo straalt je interieur nét dat tikkeltje extra uit.

Royale uitstraling

Nieuw keukenmodel? De nieuwe kleur Royal Green heeft zijn naam niet gestolen: het diepe donkergroen past bij elke keuken en elk interieur, en geeft je landelijke woning een koninklijk aura. Royal Green is bovendien ideaal als je renoveert: je authentieke interieur krijgt meteen een moderne toets.

Gedurfde en moderne looks

Gaat glanzend pikzwart je een brug te ver? Met de Sirius Nero bewandel je de gulden middenweg. Dovy werkte het matzwarte paneel af met een lichte structuur. Zo krijgt je keuken vanop afstand een minder diepzwarte indruk. Bovendien beïnvloedt de lichtinval de zwarte kleur: ideaal voor jouw strakke, moderne interieur.

Kies kleur, afmetingen en afwerking

Geen fan van matzwarte of donkergroene keukendeuren? Geen probleem: kies zelf je kleur uit het ruime aanbod. In het assortiment van de werkbladen zijn lichtgrijze kleuren met een marmerlook heel trendy. Wil je graag hogere en diepere kasten? Die heb je voor zo goed als dezelfde scherpe prijs. Bovendien zitten de lak-, zaag- en natuursteenafdeling bij Dovy onder één dak. Zo stemt jouw keukenspecialist alle onderdelen perfect op elkaar af en waakt over de kwaliteit.