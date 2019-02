Op je oude dag leven als God in Frankrijk? Dat kan nu ook dankzij assistentiewoning van Belgisch woonzorgcentrum Björn Cocquyt

03 februari 2019

14u42 0 WOON. Heel wat mensen brengen hun oude dag door in een assistentiewoning. Binnenkort misschien ook in Zuid-Frankrijk, want een Belgische vzw start er met de bouw van 30 flats die je zowel kunt kopen als huren.

De vzw Bejaardenzorg Zusters Sint-Vincentius heeft al een woonzorgcentrum in het Oost-Vlaamse Deinze en binnenkort ook in het zuidwesten van Frankrijk, vlak bij de Spaanse grens en op 9 km van zee. In Villelongue-dels-Monts verrijst Entre Mer & Montagne. Naast appartementen met 1 tot 3 slaapkamers vind je er een zwembad, een jacuzzi en een onthaal- en ontmoetingsruimte.

Je woont er in alle rust en privacy, met de service die standaard wordt aangeboden bij assistentiewoningen. Wie meer zorg nodig heeft, kan op termijn verhuizen naar het nabijgelegen rusthuis.

De appartementen kosten tussen de 210.000 en 280.000 euro. Huren kan ook. Reken op gemiddeld 286 euro per week in het laagseizoen en 500 euro in het hoogseizoen. Alle info vind je hier.