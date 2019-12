Vochtbehandeling Gesponsorde inhoud Op huizenjacht? Wees op je hoede voor verborgen gebreken in huis Advertorial van Murprotec

03 december 2019

09u00 0 WOON. Een huis voor de eerste keer gaan bekijken is altijd een spannende belevenis. Je vertrekt met heel wat verwachtingen en dankzij fotomateriaal en een plaatsbeschrijving bij de advertentie die je vooraf bekeek, heb je al snel een ideaalbeeld van wat je graag wil huren of kopen.

Achteraf kan echter blijken dat verborgen gebreken in huis aan je aandacht zijn ontsnapt. Tijdens de rondleiding op een warme zomerdag heb je geen vieze geur in de kelder opgemerkt, maar nu je in de woning bent ingetrokken, blijkt dat die in de winter te nat is om te gebruiken. Of na het behangen van je slaapkamer komt het behangpapier op onverklaarbare wijze weer los. Dit zijn slechts een paar voorbeelden die erop wijzen dat je een huis hebt gehuurd of gekocht met een niet te onderschatten euvel: je moet het hoofd bieden aan verborgen gebreken in huis. En dat doe je best zo snel mogelijk, want een woning met vochtproblemen zal uiteindelijk ook schadelijk worden voor je gezondheid.

Hoe herken je verborgen gebreken in huis?

Sommige gebreken kan je zelf met de nodige aandacht vaststellen, maar voor heel wat andere gebreken is de expertise van een specialist nodig om ze te ontmaskeren. Murprotec kan prat gaan op een jarenlange ervaring op gebied van vochtproblemen en andere verborgen gebreken in huis. Dit zijn enkele van hun tips om op je hoede te zijn tijdens je huizenjacht. Zo ben je alvast goed voorbereid om de woning van je dromen te vinden en met eventuele gebreken komaf te maken. Een eerste tip is om behangpapier en pleisterwerk te controleren. Als het pleisterwerk donkere plekken vertoont, wijst dit op vocht in de muren. Natte muren kunnen moeilijk worden overschilderd of behangen: de verf hecht niet op de donkere vlek, of gaat afbladderen, behangpapier komt weer los. Het is belangrijk om te onderzoeken waarom de muur nat is. Misschien is de bouw van het huis best in orde, maar bevindt er zich in de muur een waterleiding die lekt. Dit kan dan door de loodgieter gemakkelijk worden opgelost.

Controleer ook of de dakgoten intact zijn en of het regenwater wordt afgevoerd naar bijvoorbeeld een regenput. Een lekke dakgoot kan heel wat vochtproblemen veroorzaken, en regenwater dat niet wordt afgevoerd, kan resulteren in opstijgend vocht onderaan de muren of water in de kelder. De kelder is trouwens een ander, belangrijk gevoelig punt van een huis: een natte kelder wijst op bepaalde verborgen gebreken in huis die snel aangepakt moeten worden.

