Op huizenjacht voor superrijken: 15 parels voor één, drie en meer dan vijf miljoen euro

WOON.

De verkoop van luxevastgoed boomt als nooit tevoren. Wij wilden wel eens weten wat voor moois je als euromiljonair allemaal kunt kopen. Daarom stuurden we onze woonexpert Bjorn Cocquyt op pad, om huizen van één, drie en meer dan vijf miljoen euro in verschillende regio’s met elkaar te vergelijken. Het resultaat is een unieke blik achter de gevels van 15 uitzonderlijke woningen.