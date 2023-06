Op huizenjacht in een nieuwe wijk? Deze panden staan te koop vanaf 274.000 euro

WAANZINNIGE WONING In deze verbluffen­de villa van bijna 2.000m² krijg je bijna elke dag iets heel bijzonders te zien

In Amerika zien ze alles groots en dus zijn ook de huizen van de gemiddelde miljonair er een pak imposanter dan bij ons. Dat geldt zeker voor deze villa waar je in de bijna 2.000 m² aan bewoonbare oppervlakte gerust kunt verdwalen. Maar de grootte is niet eens het meest bijzondere aan deze waanzinnige woning.