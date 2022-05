Op huizenjacht? Dit is wat je gemiddeld betaalt in populaire Vlaamse steden en gemeenten

Vastgoedeigenaars zijn ruim drie keer gelukkiger met hun woonsituatie dan huurders, zo blijkt uit onderzoek van vastgoedspecialist CENTURY 21. De Belg heeft een baksteen in de maag, maar bakstenen, die kosten wel wat. Zeker in Sint-Martens-Latem, de Brusselse rand en Knokke, maar ook in de verschillende Vlaamse centrumsteden. Wij zochten uit wat de populairste (lees: duurste) plekken zijn bij huizenjagers.

Oost-Vlaanderen

Met een gemiddelde verkoopprijs van 768.265 euro voor een huis – zeg maar villa – was Sint-Martens-Latem in 2021 de duurste gemeente van ons land. Als je weet dat de doorsneewoning in Vlaanderen van eigenaar veranderde voor 329.747 euro, is het duidelijk dat je tot de lucky few moet behoren om in postcode 9830 terecht te komen.

Spreekt het bruisende Gent je meer aan? Reken dan op een gemiddeld budget van 372.419 euro voor een woonst. Al kan het prijskaartje behoorlijk variëren afhankelijk van de exacte ligging. Steeds meer (jonge) mensen lonken namelijk naar de groene deelgemeenten, waardoor de prijzen hier in 2021 met ruim 14% omhoog gingen. Drongen was het duurst (gemiddeld 500.000 euro voor een woning), gevolgd door Sint-Denijs-Westrem (440.758 euro) en Zwijnaarde (410.640 euro).

Vlaams-Brabant

Als provincie spande Vlaams-Brabant de kroon wat woningprijzen betreft. Kraainem (579.189 euro), Wezembeek-Oppem (568.934 euro) en Tervuren (546.184 euro) vormden de top drie. Maar het zijn toch de prijzen in Leuven die het meest in het oog springen. Wie in deze populaire studentenstad een stulpje kocht, betaalde daar vorig jaar gemiddeld 445.864 euro voor. Dat maakt van Leuven de duurste centrumstad van Vlaanderen: geen goed nieuws voor studenten die hier willen blijven plakken. Al hangen beide zaken natuurlijk samen. Het is net door de schaarste aan woningen voor jonge geïnteresseerden dat de prijzen in Leuven (en ook in Gent) de hoogte in schieten.

Antwerpen

Schilde (gemiddeld 554.986 euro voor een woonst), Hove (467.283 euro) en Brasschaat (446.662 euro) bevestigden in de provincie Antwerpen hun reputatie als welgestelde gemeenten. Maar ook in de Koekenstad zelf blijven de prijzen stijgen. Hier kostte het gemiddelde huis 347.631 euro. Waar in ‘’t Stad’ je wil wonen, heeft invloed op de prijs. Zo vormt de oude binnenstad met inbegrip van Het Eilandje en Zuid-Museum de duurste wijk: hier betaalden kopers vorig jaar gemiddeld 517.184 euro. Ook Berchem (430.030 euro) en postcode 2018, met onder meer de wijken Klein-Antwerpen en het Statiekwartier (409.413 euro), vroegen een groot budget.

West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen was Knokke-Heist een uitschieter met een gemiddelde woningprijs van 716.186 euro. Verder trokken onder andere Zuienkerke (482.742 euro), het pittoreske Damme (444.361 euro) en Koksijde (404.720 euro) meer gegoede kopers aan. Voor een woonst in provinciehoofdstad Brugge moest je een budget van om en bij de 322.341 euro voorzien. Met een provinciegemiddelde van 289.800 euro blijft West-Vlaanderen over het algemeen een van de beter betaalbare regio’s in Vlaanderen.

Limburg

Als goedkoopste Vlaamse provincie kwam Limburg uit de bus. Hier kostte een huis vorig jaar gemiddeld 277.491 euro. Hamont-Achel (352.145 euro), Lanaken (323.108) en opkomende universiteitsstad Hasselt (307.710) behoren tot de duurdere regio’s.

Vastberaden om je droomhuis te vinden binnen je budget? Kom eens langs in een CENTURY 21-kantoor in je buurt.

Bronnen: https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/wat-betaal-je-voor-een-huis-of-appartement-in-antwerpen-brugge-gent-hasselt-en-leuven en https://www.hln.be/geld/nergens-kost-een-huis-meer-dan-in-sint-martens-latem-wat-zijn-de-tien-duurste-en-goedkoopste-gemeenten-in-jouw-provincie~a44d48fc/