Op en top kerstsfeer in huis zonder boom? Zo doe je dat snel en gemakkelijk

vtwonenGeen ruimte, zin of budget om dit jaar een kerstboom in huis te halen? No worries! Ook zonder kerstboom haal je een hoop kerstgezelligheid in huis. Hoe? Door accessoires op de juiste manier in te zetten, krijg je zonder kerstboom alsnog de ultieme kerstsfeer. Met de tips van vtwonen.be lukt dat probleemloos.

Overal lichtjes

In een kerstboom horen fonkelende lampjes. Maar ook als die kerstboom er niet is, kan je de lampjes nog steeds in huis halen. Want wat roept meer gezelligheid op dan een lichtsnoer? Drapeer er één rond een wandplank of stop een kort lichtsnoer in een vaas om alsnog van die gezelligheid te profiteren.

Leuke bijkomstigheid: je hoeft de lampjes na de kerstperiode niet eens per se weg te halen. Ook daarna zorgen ze gegarandeerd voor extra sfeer in huis.



Leestip: Deze kerstaccessoires zijn leuk voor december, maar ook daarna.

Groen zonder boom

Het groen van de kerstboom mag dan ontbreken, maar je haalt het groen zo in huis met een paar klassieke kerstplanten. Perfect als je toch de kerstsfeer in huis wilt halen zonder kerstboom.



Lees ook: Verhoog de feestsfeer in huis met één van deze vijf kerstplanten.

Kersttakken

Het gevoel van een kerstboom in huis: kersttakken in een mooie vaas! Denk aan dennentakken of takken van een cipres. Maak het plaatje en de kerstsfeer compleet door kleine kerstballen of lichtjes erin te hangen.

Creatief met kerstballen

Kerstballen mogen uiteraard niet ontbreken. Maar ook zonder kerstboom verwerk je deze accessoires op een creatieve manier in je interieur. Maak bijvoorbeeld een kerstballencollage, plaats enkele ballen in een hoge transparante vaas of verzamel ze onder een glazen stolp. Je kunt de kerstballen ook simpel neerleggen op een feestelijk dienblad. Leuk als toevoeging op de kersttafel.



Tip: Kerstkransen: hoe maak je ze zelf? En hoe hou je ze zo lang mogelijk in topconditie?

Aan de wand

Posters of wandtextielen zijn ideaal als je geen plek hebt voor een kerstboom, maar wel een lege muur over hebt. Denk aan besneeuwde landschappen, rendieren of een kerstboom.

Kerst in het klein

Waar de één uitpakt met een ‘over the top’ kerstboom, bouwt de ander graag complete kerstdorpen. Haal je inspiratie uit die kerstdorpen en ga eens met miniaturen aan de slag. Je kunt er ook nog waxinelichtjes in zetten: des te gezelliger.

Maak het tafereel af met kleine kerstbomen, mini-lampen en -kerstballen en eventueel wat nepsneeuw. Plaats de miniaturen bij elkaar op een dienblad, etagère of onder een mooie stolp. Et voilá: een kerstsfeer zonder kerstboom in huis.

Lees ook:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner vtwonen.be.

Vtwonen.be is een expertensite die zich focust op inspirerende wooncontent.