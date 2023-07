“Op die manier was de prijs behapbaar en kon ik dit nieuwbouwhuis kopen": Felisia ging voor houtskelet

LiviosEen kant-en-klaar houtskelet in de juiste buurt, dat op één nacht rechtstaat én duurzaam is? Dat klonk als muziek in de oren van Felisia. Kijk samen met bouwsite Livios mee binnen in de stek van deze jonge familie.

Moeilijke zoektocht

“Ik was op zoek naar een betaalbare woning in de schoolomgeving van de kinderen. Binnen mijn prijsklasse botste ik voornamelijk op appartementen met vaak te kleine kamers of zonder lift of parking. De huizen die ik bezocht waren eerder renovatieprojecten. Heel charmant, maar financieel en praktisch niet haalbaar.”

“Dus begon ik uit te kijken naar nieuwbouwprojecten. Daarbij weet je tenminste dat alles in orde is en je hebt er zelf geen werk meer aan.” Zo kwam Felisia terecht bij een Kepler-woning in Halen. “De zwarte, moderne woning was aanvankelijk niet mijn ding, maar het huis zelf heeft me overtuigd.”



Niet vertrouwd met houtskeletbouw? Dit zijn de voordelen én de aandachtspunten.

Circulair houtskelet

De woning is een halfopen bebouwing met een bewoonbare oppervlakte van 144 m². Perfect dus voor Felisia en haar twee kinderen, want het huis telt drie slaapkamers.

Beneden is de ruimte open en licht. De architect koos bewust voor een doorkijkwoning, zodat het daglicht volop kan binnenstromen en je binnen altijd in contact staat met je omgeving.

“Het huis is 6 meter breed en 12 meter lang, maar voelt ruim aan. De locatie was de grootste trigger, maar ik was al snel overtuigd door de troeven van het huis. Het is een duurzame en energiezuinige houtskeletwoning met warmtepomp, 14 zonnepanelen op het dak, een thuisbatterij, prima geïsoleerd met cellulose en tot in de puntjes afgewerkt. Tot de brievenbus en de deurbel toe”, aldus Felisia.



Warmtepompen: welke soorten zijn er? En hoeveel kosten die dan?

Volledig scherm © Kepler

Het feit dat ik geen beslissin­gen meer moest nemen, ontzorgde me ook. Anders zou ik over alles getwijfeld hebben Felisia

Kopen zonder keuzestress

Dat Felisia geen inspraak had in de afwerking van haar huis, deerde haar niet. Deze modulaire woning is immers een prefab houtskelet dat Kepler volledig off-site ‘bouwt’. Eenmaal alle onderdelen klaar, wordt het materiaal naar de werf getransporteerd en in één nacht rechtgezet.

Kepler werkt met één type woning: de indeling, materialen, afmetingen en afwerking liggen dus vast. “Op die manier was de prijs behapbaar en kon ik dit nieuwbouwhuis kopen. Het feit dat ik geen beslissingen meer moest nemen, ontzorgde me ook. Anders zou ik over alles getwijfeld hebben”, lacht Felisia.



Lees ook: Wat is modulair bouwen? En welk prijskaartje hangt daaraan vast?

Tot in de puntjes

De woningstijl en afwerking zijn bewust breed toegankelijk. Voor de gevelsteen koos Kepler bij deze halfopen bebouwing voor een verlijmde, zwarte gevelsteen en slanke zwarte aluminium raamprofielen. Boven op de 30 cm dikke vloerisolatie van geblazen papiervlokken kwam een grijze keramische tegelvloer van 60x60 cm. De keuken kreeg een werkblad en spatwand van gevlamde, grijze volkernlaminaat en zwarte fronten.

Een houten trap leidt naar de eerste verdieping met drie slaapkamers, een bureau, badkamer, waskamer en apart toilet. “Eén van de slaapkamers wil ik nog ombouwen tot een dressing/speelkamer. We hebben alleszins boven voldoende plaats. De slaapkamers zijn ruim, maar toch koos mijn dochter voor de kleinste kamer als slaapkamer. Met zijn 7,5 m² eerder een bureauruimte, maar zij vond die ruimte zeer knus.” De grote badkamer is uitgerust met een ligbad, inloopdouche en dubbele wastafel.



Verder binnenpiepen? Bekijk hier meer foto’s van het interieur van Felisia.

Volledig scherm © Kepler

Negatieve EPC-waarde

Naast de afwerkingsgraad en de snelle bouw waren de duurzaamheid en het futureproof-gehalte van de woning erg belangrijk voor Felisia. “Ik was niet bewust op zoek naar een houtskeletwoning, maar bij dit huis klopte het plaatje volledig. Met een EPC- peil van -15 is de woning meer dan klaar voor de toekomst. Er is een PV-installatie, een thuisbatterij, een lucht-luchtwarmtepomp die koelt in de zomer en verwarmt in de winter."



Welke thuisbatterij kiezen? Dit zijn de verschillende types met hun voor- en nadelen.

“In de tuin ligt een regenwaterput van 5.000 liter en er is een volautomatische regenwaterpomp. Die schakelt dus automatisch over op het waternet als de regenwaterput leeg zou zijn. Daarnaast kan ik de ventilatie, verwarming en mijn huishoudtoestellen bedienen met een app. Zo kan ik ervoor kiezen om de droogkast pas te laten draaien als mijn thuisbatterij meer dan 50 procent opgeladen is."

“Ik woon hier sinds april en mijn thuisbatterij is nog niet leeg geweest. De zonnepanelen zorgen voorlopig voor genoeg stroom en, omdat het huis zeer goed geïsoleerd is, zal ik gemiddeld per jaar minder dan 100 euro betalen voor mijn energie. Ook al viel ik aanvankelijk niet voor dit moderne blok, ik zou het zo opnieuw doen”, besluit Felisia.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be, een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.