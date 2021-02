Ook onder de indruk van de topvilla uit Costa Belgica? Deze is nóg luxueuzer met een zwembad van 27 meter

Woon.We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa aan de Spaanse Costa Blanca.

Afgelopen maandag nam makelaar Steve in de vtm2-reeks Costa Belgica een koppel kandidaat-kopers mee naar een waanzinnige villa van iets meer dan een miljoen euro. Het optrekje is gelegen op het prestigieuze golfdomein Las Colinas in het zuiden van de Costa Blanca. Tal van internationale beroemdheden én ook BV’s hebben er een tweede verblijf, samen met duizenden anderen Belgen elders in de regio.

De woning die op tv te zien was, is echter niet het neusje van de zalm. De architecturale villa die we hier tonen is nog net een tikkeltje luxueuzer. Over zowat de volledige lengte zijn aan weerszijden glaspartijen van op de vloer tot aan het plafond. Die zorgen voor een prachtig zicht op het golfdomein en op de groene omgeving. Ze betrekken ook het terras maximaal bij de woning. En natuurlijk het zwembad dat met een lengte van 27 meter elke verbeelding tart.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm . © HIP Estates

Volledig scherm . © HIP Estates

Volledig scherm . © HIP Estates

Volledig scherm . © HIP Estates

Nog enkele indrukwekkende cijfers: vijf slaap- en vier badkamers, twee leefruimtes, een bewoonbare oppervlakte van 380 m² verdeeld over twee etages, een perceel van 1.000 m², … Aan al dat moois hangt een stevig prijskaartje vast van net geen 1,5 miljoen euro. De interieurinrichting - het werk van een Belgische firma - is wel in de prijs inbegrepen.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm . © HIP Estates

Volledig scherm . © HIP Estates

Volledig scherm . © HIP Estates

Als eigenaar mag je gebruikmaken van de vele faciliteiten van het golfdomein: een spa, wellness, fitness, bar, restaurant, mini market, … Aan het strand, op twintig minuten rijden, is er zelfs een exclusieve beach club. Nog een plus: Las Colinas is eigenlijk één groot natuurdomein van 330 hectare. Door de immense oppervlakte en het groeperen van verschillende huizen en appartementen is die groene, open omgeving voor altijd gegarandeerd.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm . © HIP Estates

Volledig scherm . © HIP Estates

Volledig scherm . © HIP Estates

Geïnteresseerd en kapitaalkrachtig? Klik hier voor meer info. Oh ja, binnenkort wordt een villa van de hand van Monica Armani opgeleverd. Die is van nog een andere grootorde en kost 4,5 miljoen euro. Maar ook met een kleiner budget kun je eigenaar worden van een tweede verblijf op Las Colinas. Appartementen zijn er vanaf 249.000 euro, villa’s vanaf 470.000 euro.