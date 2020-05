Ook je huishoudtoestellen verdienen een lenteschoonmaak. En zó pak je het aan Bjorn Cocquyt

01 mei 2020

11u17 0 Woon. Het positieve aan met z’n allen in ons kot te moeten blijven, is dat we eindelijk eens tijd hebben voor een grondige lenteschoonmaak. Een onderhoudsbeurt voor je huishoudtoestellen mag daarbij niet ontbreken, want dat kan hun levensduur aanzienlijk verlengen. Dit is hoe je het aanpakt.

Wasmachine: draai een kookwas

Kledij wordt vaak gewassen op lage temperaturen en met korte programma’s. Daardoor blijven er soms stukjes vuil en wasmiddelresten achter. Eén keer per maand een kookwas – zonder was en mét soda – biedt soelaas. Maar spoel ook eens de pompfilter af onder stromend water. Verlucht je machine door na een wasbeurt de deur van de trommel en het zeepbakje een tijdje open te laten staan.

Wist je trouwens dat de was doen nog steeds een vrouwentaak is? Uit een bevraging van Samsung blijkt dat anno 2020 amper 26 % van de mannen van wanten weet met de wasmachine.

Vaatwasser: haal etensresten en vet weg

De vaatwasser draait ongetwijfeld overuren nu je een pak meer maaltijden aan je keukentafel eet en met meer gezinsleden dan anders. Veel mensen vergeten om de filter te reinigen en net daar verzamelen zich heel wat etensresten en vet waardoor de vaat niet meer 100 % schoon wordt. Maak van de gelegenheid gebruik om de machine een keertje leeg te laten draaien. Wacht na afloop een halfuur om het toestel te openen, want de warmte die vrijkomt kan schadelijk zijn voor het werkblad.

Koelkast: breng orde in de chaos

Leer jezelf na het poetsen van de koelkast een nieuwe gewoonte aan en deel het toestel in per type product. Dan zie je in één oogopslag wat er waar ligt en ook wat je nog nodig hebt. Het is een ideale manier om verspilling tegen te gaan. Stel de temperatuur standaard in op 4 graden, want dan blijft alles langer vers. Verder hoef je nauwelijks om te kijken naar je koelkast. Een vrijstaand model verplaats je best tweemaal per jaar om erachter te stofzuigen en het ventilatierooster stofvrij te maken.

De oven: schoonmaken op hoogste temperatuur

Voedselveiligheid en zo hygiënisch mogelijk eten bereiden zijn absolute no-brainers. Naast je oven direct schoonmaken na gebruik, ga je best af en toe voor een extra grondige aanpak. Plaats een kommetje water met soda in je oven en zet die op de hoogst mogelijke temperatuur. Zodra de oven is afgekoeld schrob je hem schoon.

Stofzuiger: spoel álle filters

Iedereen met een stofzuiger zonder zak weet dat het moet, maar er is bijna niemand die het doet: wekelijks het stofreservoir legen. Dat is nodig om een optimale zuigkracht te bewaren. Maar de kans is groot dat je stofzuiger meerdere filters heeft. Raadpleeg daarom de handleiding en was die allemaal een keertje.

Nog een tip voor de vrouwen: in een bevraging van Samsung gaven 69 % van de mannen aan graag te stofzuigen. Zet hen dus maar aan het werk!