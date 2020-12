Ook in 2021 kan je geld verdienen met een renovatie: dit zijn de premies

Woon.Wie renoveert, kan daar ook in 2021 geld mee verdienen. Het aanbod aan premies wordt volgend jaar verder uitgebreid met een verhoogde dak- en muurisolatiepremie, in combinatie met asbestverwijdering. Er komt ook een verdubbeling van de premie voor hoogrendementsbeglazing en buitenmuurisolatie. Wij zetten alle voordelen op een rij.

Alle woningeigenaars van een huis met een slecht energielabel E of F komen vanaf 1 januari in aanmerking voor de EPC-labelpremie die Vlaams minister van Energie Zuhal Demir in het leven riep. Voorwaarde is dat de woning binnen de vijf jaar opgewaardeerd wordt. Een upgrade naar een energielabel A, B of C levert respectievelijk 5.000, 3.750 en 2.500 euro op. Eigenaars die hun appartement met label D, E of F naar A of B brengen, ontvangen respectievelijk 3.750 en 2.500 euro. Deze nieuwe premie kan je niet combineren met de bestaande totaalrenovatiebonus en je zult voor en na de werken steeds een EPC moeten voorleggen, dat niet voor 2019 mag opgemaakt zijn.

Verdubbeling voor glas en buitenmuurisolatie

De premie voor hoogrendementsbeglazing wordt verdubbeld van 8 naar 16 euro per m². De verhoging kadert in de doelstelling dat alle huizen en appartement tegen 2023 minstens dubbele beglazing moeten hebben. Ook de premie voor de isolatie van de buitenmuur die langs buiten wordt aangebracht, gaat maal twee: van 15 naar 30 euro per m². Die techniek is duurder dan spouwmuurisolatie en isolatie aangebracht langs de binnenzijde van buitenmuren, maar is wel het meest aanbevolen.

Zonnepanelen anders gestimuleerd

Het plaatsen van zonnepanelen (tot 10 kVA) voor installaties met een ingebruikname vanaf 2021 wordt op een andere manier gestimuleerd. Je ontvangt 300 euro per kilowattpiek voor een fotovoltaïsche installatie met een vermogen tot 4 kWp. Daar krijg je nog 150 euro per kilowattpiek bovenop als je een installatie met een vermogen van 4 tot 6 kWp installeert. De premie bedraagt dus maximaal 1.500 euro. Het mag niet gaan om de uitbreiding van een bestaande installatie. Het gebouw moet voor 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet of een bouwvergunning hebben die dateert van meer dan 5 jaar geleden in combinatie met een tijdig ingediend EPB dat aan alle eisen voldoet.

Blijvers

Tal van andere premies blijven van kracht, al geldt telkens dat de werken moeten uitgevoerd worden door een erkend aannemer. Het gaat om het isoleren van het dak of de zolder (4 euro per m²), van de spouwmuur (5 euro per m²), van de binnenkant van de buitenmuur (15 euro per m²), van de vloer- of het kelderplafond (6 euro per m²), om het plaatsen van een warmtepomp (van 300 tot 4.000 euro, met een maximum van 40 % van de investering) of zonneboiler (550 euro per m², met een maximum van 2.750 euro en 40 % van de investering) en om het installeren van een warmtepompboiler (300 euro, met een maximum van 40 % van de investering).

Verhoogde premie

De Vlaamse overheid voert daarnaast de strijd verder op om Vlaanderen nog verder te bevrijden van asbest tegen 2034 en lanceert daarom vanaf volgend jaar de asbestpremie. Wie zijn dak of gevel aan de buitenkant isoleert, ontvangt bovenop de isolatiepremie 8 euro per vierkante meter wanneer gelijktijdig asbestleien, een asbesthoudend onderdak of asbesthoudende gevelbekleding worden verwijderd. Voor niet-woongebouwen loopt de premie twee jaar, voor woongebouwen blijft hij langer beschikbaar in combinatie met dakisolatiepremie.