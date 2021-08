Ook aan zee heeft corona zijn effect niet gemist: kustvastgoed steeds duurder door grote vraag naar ruime appartementen

Bye bye saaie muur: met deze vijf tips geef jij je tuinschut­ting een make-over

10 augustus Staat je tuin, balkon of terras vol met schitterende planten en een mooie tuinset? Dan kan een kale schutting of muur een doorn in het oog zijn. Tijd om daar verandering in te brengen. Met deze tips van vtwonen maak je de schutting of muur één met de tuin.