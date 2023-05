Onze woonexpert bezoekt 3 alternatieve woningen voor een klein budget: “Voor ons ‘tiny house’ van 55.000 euro hoefden we geen lening aan te gaan”

Celine en Thibaut spendeer­den hun trouwbud­get… aan hun tuin: “Aan alle bomen alleen al spendeer­den we 2.420 euro”

Toen hun trouwfeest vanwege corona in het water viel, stopten Celine (33) en Thibaut (34) het voorziene budget dan maar in de aanleg van hun droomtuin. Daar voelt vooral de vrouw des huizes zich helemaal in haar nopjes. “Mijn ondertussen overleden papa was tuinaannemer. De groene vingers heb ik van hem meegekregen”, vertelt Celine over haar passie én het bijhorende financiële aspect.