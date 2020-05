Onze selectie: 10 woningen onder de Spaanse zon van 89.900 tot 3.400.000 euro Bjorn Cocquyt

15 mei 2020

14u02 4 Woon. Sinds deze week kun je in België opnieuw huizen bezichtigen. Wie een tweede verblijf in het buitenland wil kopen, moet nog even wachten om dat te gaan bekijken. Dromen mag wel al en daarom selecteerden we 10 nieuwe huizen en appartementen in Spanje, het land waar elk jaar ruim 3.000 Belgen een plek onder de zon vinden.

COSTA BLANCA NOORD

Appartement vanaf 89.900 euro

Gran Mirador IV is een nieuwe bouwfase in Mutxamel, zo’n 20 minuten ten noorden van de luchthaven van Alicante. Voor een appartement van 60 m² met 2 slaapkamers, 1 badkamer en een terras van +/- 20 m² betaal je niet eens 90.000 euro. Een dubbel zo groot townhouse (120 m²) is er vanaf 159.900 euro. www.gold-estates.be

COSTA BLANCA ZUID

Appartement vanaf 285.000 euro

Nieuwe residentie in San Miguel de Salinas met in totaal 40 appartementen, verdeeld over vier gebouwen. Die komen op een bekroond golfdomein met een oase van groen en daar kijken de flats ook op uit. De terrassen van minstens 21 m² zijn opvallend ruim. De prijzen variëren van 285.00 euro (2 slaapkamers) tot 490.000 euro (penthouse met drie slaapkamers). www.hipestates.com

Villa vanaf 410.000 euro

Dit is de eerste van 17 designvilla’s in een nieuwe verkaveling in Rojales met een panoramisch zicht op de omgeving en in de verte de zee. Met bewoonbare oppervlaktes van 250 tot 350 m² zijn ze naar Spaanse normen riant. De huizen beschikken allemaal over drie slaap- en badkamers. Prijzen van 410.000 tot 520.000 euro. www.casaspanje.be

COSTA CALIDA

Villa voor 284.950 euro

Dit is de laatste van 12 villa’s van dit type die nog te koop staat. Bij de woning met 3 slaap- en badkamers is het witgoed inbegrepen en beschik je over een zwembad, terras op de eerste verdieping en een zomerkeuken. Het strand bevindt zich op minder dan een kilometer. www.jbinvestspain.com

COSTA ALMERIA

Appartementen vanaf 146.000 euro

Het fenomenale zeezicht is de grootste troef van dit nieuwbouwproject op tien minuten van de jachthaven van Aguilas. Door de verschillende plateaus genieten bijna alle appartementen van de mooie omgeving. Een 2-slaapkamerflat kost tussen de 146.000 en 295.000 euro, voor drie slaapkamers betaal je tussen de 213.000 en 423.000 euro. www.casaspanje.be

COSTA DEL SOL

Appartement vanaf 990.000 euro

Op enkele kilometers van Marbella en het dorpje Ojen bevindt zich een recent resort met nog enkele 3 slaapkamerflats en penthouses te koop. Met bewoonbare oppervlaktes van 197 tot 219 m² en terrassen van 59 tot 237 m² hebben ze de allure van een villa. Er is een gemeenschappelijk buiten- en binnenbad. De flats zijn er vanaf 990.000 euro, de penthouses vanaf 2.500.000 euro. www.hipestates.com

Villa vanaf 1.419.000 euro

Dit zijn de laatste 24 villa’s van een exclusieve residentie op amper 1 km van de zee. De moderne architectuur spreekt tot de verbeelding, net als de zowat 230 m² terrassen en het zoutwaterzwembad in de tuin met een subliem uitzicht op het water en de golf van Santa Clara. Je hebt keuze uit drie of vier slaapkamers. www.gold-estates.be

TENERIFE

Appartement vanaf 170.000 euro

Vlakbij het langste natuurlijke zandstrand van Tenerife, playa de la Tejita in het zuidoosten, wordt dit nieuwbouwcomplex opgetrokken. Je hebt keuze uit één, twee of drie slaapkamers. De prijzen starten respectievelijk aan 170.000 euro, 215.000 euro en 275.000 euro. www.nieuwbouwtenerife.com

Villa vanaf 1.035.000 euro

Op een golfdomein in Guia de Isora, met ook tennisvelden, sterrenrestaurants, een wellness en een privéstrand, worden tien villa’s gebouwd met twee tot drie slaapkamers, evenveel badkamers en een tuin met een overloopzwembad. www.nieuwbouwtenerife.com

IBIZA

Villa voor 3.400.000 euro

Dit is geen nieuwbouw, maar een vernieuwbouw, maar wie struikelt daarover als je de topafwerking van de villa (383 m²) bekijkt? De twee zwembaden – eentje op elk tuinniveau - de wijnkelder en de volledig ingerichte spa met twee baden en een sauna maken duidelijk dat genieten centraal staat op het beveiligde perceel van 2.000 m². Met vijf slaapkamers is er plaats genoeg om gasten uit te nodigen. www.azurliving.com