Onze oogst na de Boekenbeurs Bjorn Cocquyt

12 november 2019

21u34 0 Woon. De Boekenbeurs ligt achter de rug, wat betekent dat er thuis een hele stapel leesvoer op ons ligt te wachten. Heb je ook honger naar een goed interieur- en architectuurboek? Dit zijn enkele van de nieuwste uitgaves die we jou kunnen aanraden.

De mooiste/lelijkste brievenbussen

De ingeweken Nederlandse fotograaf Peter Schouten trok zowat het hele land door en legde daarbij een hoogst amusante fotoverzameling van brievenbussen aan. Wie ze bekijkt in You’ve Got Mail (uitgeverij Luster) zal het met hem eens zijn dat ze een uniek stukje cultureel erfgoed vormen. Sterker nog, dit is Belgische eigenzinnigheid en nonchalance op zijn best. Richtprijs: 14,95 euro.

Architectuur op extreme locaties

Edgy Architecture gaat op zoek naar de meest onmogelijke bouwwerken op de meest onmogelijke plaatsen. Op kliffen, steile berghellingen en afgronden. Edgy dus. Je ontdekt meer dan 60 case studies aan de hand van prachtige beelden en plattegronden. Natuur en architectuur laten zich van hun moeilijkste maar, ook mooiste kant zien. Richtprijs: 35,99 euro.

Het mooiste van China

Internationale toparchitecten als Zaha Hadid, Ole Scheeren en Daniel Liebeskind hebben de laatste jaren hun creativiteit en expertise kunnen botvieren in China. Daar is the sky letterlijk the limit, zowel wat betreft constructie, materiaalgebruik als design. Het levert onvoorstelbare gebouwen op die door Kris Provoost verzameld zijn in Beautiful China. Richtprijs: 45 euro.

Planten met een plus

Planten geven ons interieur dimensie en levendigheid. Ze verbeteren ook de luchtkwaliteit, absorberen lawaai, houden de temperatuur en luchtvochtigheid op peil, … In Decoreren met Planten ontdek je allerlei manieren om ze stijlvol in je interieur te integreren. Als je ze juist toepast, zul je al snel het enorme positieve effect ervan ervaren. Richtprijs: 19,95 euro.

Het licht gezien

Het familiebedrijf Niko wist met allerlei iconische modellen een plaatsje te bemachtigen in ons collectief geheugen. In dit luxueuze boek van bijna 250 pagina’s wordt de 100-jarige geschiedenis verteld en getoond van een van de meest toonaangevende interieurmerken van ons land. Richtprijs: 20 euro.