Onze lezers geven goede voorbeeld: thuiswerkplekken die echt werken Bjorn Cocquyt

24 april 2020

12u09 0 Woon. 9 op 10 Belgen willen ook na de lockdown blijven thuiswerken, al dan niet gedeeltelijk. Daarom kun je in je woning of flat dus maar beter een goed plekje uitzoeken en dat fraai aankleden. We waren benieuwd hoe de HLN-lezers het aanpakken en tonen er vier die het goede voorbeeld geven.

Manon zet in op ergonomie

“Bureau is ook standing desk”

Manon Atlass (27) uit Knokke-Heist is zaakvoerder van Atlass Digital, Digital Marketing Agency. “Een paar jaar geleden had ik een zware lumbago door een verkeerde houding op het werk en daarom besteedde ik veel aandacht aan ergonomie. Zo is het bureau in de hoogte verstelbaar en kan ik er ook een standing desk van maken, wat ik een echte aanrader vind. Ik werk ook niet rechtstreeks op m’n laptop, maar doe dat via een extern scherm, een los toetsenbord en een muis met een beschermingskussentje voor m’n polsen. De bureaustoel is eigenlijk een extra eetkamerstoel van HK Living die we beneden gebruiken als we volk hebben.”

Silke verhuisde haar bureau naar het raam

“Zo heb ik nog contact met buitenwereld”

Silke Ruebens (31) woont in Antwerpen. Ze staat aan het hoofd van het team dat de opleiding Internet of Things verzorgt aan de Karel de Grote Hogeschool. “Mijn bureau stond oorspronkelijk elders in de kamer, maar van zodra het duidelijk werd dat ik een tijdje het huis niet zou mogen verlaten, heb ik mijn werkplek volledig heringericht en verplaatst naar het raam. Zo voel ik nog contact met de buitenwereld. Met de vele plantjes en de tweewekelijkse veldboeketjes van Bloomon haal ik ook de natuur een beetje naar binnen. Ik deel dit plekje met m’n twee katten, al heb ik soms het gevoel dat ik in de weg loop in hun huis. Op een prikbord heb ik m'n werk- én rustmomenten aangeduid.”

Cindy is omringd door herinneringen

“Streepjesbehang is er al altijd”

Cindy Van Pollaert (45) uit Merksem is persoonlijk medewerker van Nadia Sminate in het Vlaams Parlement en Engagement representative bij BM Projects. “Mijn bureau heb ik al meer dan vijftien jaar en het stond al overal in huis, tot het in deze kamer een vaste plek kreeg. Toen ik hier een kwarteeuw geleden kwam wonen, was dit de keuken. We verbouwden die tot een badkamer en toen ik zwanger van m’n dochter was, maakten we er een slaapkamer van, zodat iedereen zijn eigen plek ik huis had. Alle kinderen hebben hier een periode geslapen en al die tijd is het streepjesbehang gebleven.”

“Er staat niet alleen een bureau, maar ook een lederen zetel die een grote emotionele waarde voor m’n partner heeft. Om te voorkomen dat ik alles vol met foto’s zou hangen, beperk ik me tot een bord met ‘happy moments’.”

Roel kiest bewust voor een aparte ruimte

“Niet hele huis linken met m’n werk”

Roel Hendriks (47) uit Gent is breakdown coördinator bij Volvo Trucks. “Ik heb het geluk dat ik een aparte bureauruimte heb in mijn huis. Dat lijkt me belangrijk bij thuiswerk. Anders ga je in je hoofd snel je hele huis linken met je job en dat kan niet de bedoeling zijn. Ik ben graag bezig met interieur en heb daarom de nodige aandacht besteed aan de inrichting van mijn werkplek. Hoewel ik strakke interieurs prachtig vind, heb ik voor mezelf nood aan kleur. Ik koos voor de blauwe versie van de Nick-Knack-lamp van Lirio en er staat ook een grasgroene oude telefoon die het nog altijd doet.”