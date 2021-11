Ontwaken, slapen, koken, baden,… In deze villa geniet je overal van een waanzinnig zeezicht

Je krijgt niets voor niets in het leven. Om tot bij deze villa in een buitenwijk van Kaapstad te geraken, moet je dan ook eerst een hele reeks trappen op tussen de rotsen. Eens boven aan de voordeur en de terrassen rond het huis wacht de beloning: een ongelooflijk uitzicht op de Atlantische Oceaan.

Het is zo overweldigend dat je er bij niet aan zou denken om ook binnen te stappen. Daar is nochtans geen enkele reden voor, want ook daar word je getrakteerd op hetzelfde uitzicht. Niet alleen in de leefruimte, maar ook in de keuken, de slaap- en badkamer,… 24 uur op 24, 7 dagen op 7 ervaar je de zee. De architect bracht verschillende kamers in een uitsprong onder en creëerde op die manier telkens twee gevels om extra ramen te kunnen installeren.