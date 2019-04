Ontwaken, baden, zwemmen, eten en zonnen: in deze villa doe je alles met zicht op zee Björn Cocquyt

13u55 1 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa op Ibiza.

Natuurlijk spreekt villa White Pearl tot de verbeelding, maar nog meer dan de architectuur word je hier aangetrokken door de omgeving. Vanuit bijna elke kamer geniet je van een adembenemend zeezicht. Ontwaken, ontbijten, zonnen, zwemmen, aperitieven, dineren, ... Het gebeurt hier allemaal tegen een hemelsblauwe achtergrond.

De vakantiewoning met een terras van 350 m² telt zes slaapkamers die elk over hun eigen badkamer beschikken. Als je met zo'n grote groep in dit huis logeert, kun je meteen de huur delen, want die start aan 2.679 euro per ... dag. Info en boeken kan hier.