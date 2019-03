Ons land heeft er weer heel wat opmerkelijke huizen bij Björn Cocquyt

05 maart 2019

14u55 0 WOON. Zoals elke twee jaar is het in de lente uitkijken naar de nieuwe editie van Buitengewoon Belgisch Bouwen. Daarin zijn 50 inspirerende projecten van eigen bodem verzameld, inclusief tips van de architecten en plannen. Wij geven je al een voorsmaakje.

Buitengewoon Belgisch Bouwen 5 is samengesteld door At Home Publishers en wordt uitgegeven door Lannoo. Het telt 468 pagina’s en kost 49,99 euro. Het boek ligt vanaf 12 maart in de winkel en kun je hier bestellen.