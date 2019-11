Ons kachelpark is hopeloos verouderd: “Overheid schiet zwaar tekort” Redactie

13 november 2019

12u00

Nu de temperaturen dalen, steken we opnieuw onze kachels aan. Maar in ons land gaat het in heel wat gevallen om oudere toestellen. Die halen niet alleen een laag rendement, ze zijn ook erg schadelijk voor onze gezondheid. Tijdens een debat van bouwsite Livios roepen heel wat partijen onze overheid op om in actie te schieten.

Onlangs nam professor Michel De Paepe in een opiniestuk op Livios onze warmtevraag onder de loep en de rol die kachels en haarden daarin spelen. Een visie die heel wat reacties opleverde. Want hout of pellets stoken is populair. “Het probleem is dat ons kachelpark hopeloos verouderd is”, zegt Francies Van Gijzeghem, directeur van ABDE Solutions. “Er is zoveel potentieel te winnen, maar men doet er niks aan. Geen enkele minister heeft ooit de normen voor kachels geïnstalleerd zoals het hoort. Er is echt nood aan een overkoepelende visie op dat vlak.”

Onderhoud en opvolging

Dat vindt ook Stefaan Paulus van CSB Waste Solutions. “Er bestaan vandaag goede technieken waarmee je kan filteren en fijnstof kan opvangen. Maar je hebt vooral een wetgeving nodig die ervoor zorgt dat er een verplicht onderhoud is en in genoeg opvolging voorziet.” Daar staat volgens Christophe Fonteyne van Polvo misschien wel een kost tegenover, maar je kan tot negen miljard besparen op gezondheidskosten. “Dus een wettelijk kader met verplichte controle van rookgaskanaal en filtratie, bijvoorbeeld door een erkend schoorsteenveger, is perfect mogelijk. Zo kan je de uitstoot van fijnstof drastisch verminderen.”

“Kans na kans wordt gemist”

Bij Bond Beter Leefmilieu krijgen ze regelmatig klachten van mensen met een goed geïsoleerd huis en balansventilatie. Dit ventilatiesysteem trekt vuile lucht binnen van buren die slecht stoken. “De overheid schiet echt tekort op vlak van luchtkwaliteit”, zegt beleidsmedewerker Benjamin Clarysse. “Telkens worden er kansen gemist om onze gebouwen te vergroenen. De maatregelen blijven gewoon uit. Als particulier kan je maar de keuzes maken die je voorgesteld krijgt. De overheid moet duidelijk maken hoeveel biomassa er nog verbrand kan worden bij huishoudens en op welke manier. Pas dan kan je als gebruiker echt goede keuzes maken. Je merkt dat heel veel particulieren en bedrijven erg hun best doen, maar als het kader niet goed zit, komen we er niet

“Maak goede toestellen toegankelijker”

Luc Vermeeren van Ecopower ziet een gelijkenis met de isolatie van woningen. “Ook daarvoor vindt niemand een goed financieringssysteem waarbij mensen die zelf het geld niet hebben toch hun huis volwaardig kunnen laten isoleren. Zo zou je ook je houtkachel van twintig jaar oud moeten kunnen laten vervangen door een nieuw exemplaar.” Die betaalbaarheid is inderdaad een issue vindt ook Ludwig Van Wonterghem van Stroomop. “Bovendien zijn mensen zich er niet van bewust dat een houtkachel van twintig of dertig jaar oud echt niet meer kan. Ze zijn verbaasd als we het rendement daarvan berekenen. Terwijl er vandaag kachels met een verbrandingsrendement van 90 procent bestaan en ketels met een rendement van 99 procent. Daarom moet de overheid de keuze voor een performante kachel of ketel veel toegankelijker maken.”

Vier pijlers voor een goede houtverbranding

Daar moeten we volgens Wim Vanlede van Stroomop naartoe: houtverbranding met efficiënte toestellen, de juiste brandstof, gekwalificeerde installateurs én door gebruikers goed te informeren. Vandaag blijft iedereen stoken met oude toestellen, wat slecht is voor iedereen. Zo creëer je een lock-in en is er geen kans op verbetering.”

