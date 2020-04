Onmisbare tips voor een piekfijn gazon Redactie

15 april 2020

10u30

Bron: Livios 0 Livios Iedereen met een tuin droomt van een prachtige, groene grasmat. Maar die krijg je niet vanzelf. Dankzij een gezonde bodem, de juiste voedingsstoffen en regelmatige maaibeurten hou je je gazon in vorm. Bouwsite Livios deelt ook nog een paar extra verzorgingstrucjes.

Stap 1: grasmaaien

Gras moet regelmatig gemaaid worden. In de lente wekelijks, tijdens de zomermaanden om de twee weken en op het einde van de zomer terug elke week. De grootste fout is dat het gras te kort wordt afgereden (met kale plekken en de groei van mos en onkruid tot gevolg). De meeste grassoorten worden het best afgemaaid op 4 cm. Zeker in het voorjaar mag je niet korter maaien, omdat de grasplantjes dan nieuwe wortels en scheuten ontwikkelen. Een nieuw gezaaid gazon begin je te maaien als het gras 10 cm hoog is. Het tijdrovende kanten knippen of maaien kan je vermijden door een metalen gazonrand of maaistrip langs de rand van het gazon aan te brengen.

Stap 2: water geven

Op lange droge periodes kan je anticiperen door het gras minder kort te maaien, zodat water minder vlug verdampt. Als het maar niet wil regenen en je wel moet sproeien, is het beter om het gazon eens per week overvloedig te besproeien dan elke dag een beetje.

Stap 3: bemesten

Strooi in het voorjaar, als de temperatuur stijgt en het gras terug begint te groeien voor de eerste keer mest. Het ideale moment om te bemesten is net voor een regenbui, maar je kan je gazon na het verdelen van de mestkorrels ook zelf met water besproeien. Strooi de mestkorrels gelijkmatig over de grasoppervlakte met een strooiwagentje. Anders kan het zijn dat bepaalde stukken gazon sneller groeien dan andere, met een golvend oppervlak tot gevolg.

Na het bemesten laat je het gazon 24 uur rusten. Tip: gebruik langzaam werkende mest. Dan hoef je het gazon in de zomer maar een keer extra te bemesten. Gebruik je kortwerkende meststoffen, dan is het aangewezen je gazon iedere maand te bemesten. Bemest gazon nooit op hete, zonnige en droge dagen. Om overmatige groei te voorkomen, kan je het gazon in het najaar beter niet bemesten.

Stap 4: verluchten en verticuteren

Het beste weermiddel tegen de vorming van onkruid en mos is een dichte en gezonde grasmat. Die krijg je door het gazon regelmatig te verluchten en te verticuteren.

Verluchten

Beluchten is een bewerking waarbij de toplaag (en dus niet de bodem) van het gazon uitgekamd wordt. Op die manier wordt de groeiremmende vervilting als gevolg van maairesten tegengegaan. Met regelmatig beluchten hou je het gazon in topconditie en geef je platgroeiende onkruidsoorten geen kans. Beluchten kan je gedurende het hele seizoen met een speciale beluchter.

Om het gazon luchtiger te maken, kan je ook organische meststoffen of composietbacteriën over het gazon uitstrooien. Die zetten de afgestorven mos- en grasresten om in vruchtbare humus die het gazon extra voedt en belucht.

Verticuteren

Ouder gazon moet ook regelmatig (in het voorjaar en in het najaar) worden geverticuteerd. Dat is nodig om afgestorven gras, mos en maairesten uit het gazon te verwijderen en het gras gezond te houden. Tijdens het verticuteren wordt dichtgeslagen, verharde grond met een verticuteermachine terug opengesneden, zodat er kleine kanaaltjes ontstaan. Gevolg: zuurstof, vocht en meststoffen kunnen beter doordringen tot de wortels van het gras. Bij het verticuteren worden ook de viltlaag en onkruid verwijderd. Eén keer per jaar verticuteren, bij voorkeur rond april volstaat.

Stap 5: onkruid bestrijden

Hoe gezond je gazon ook is, soms moet je onkruid wel te lijf gaan. Doe dat minstens een week na een maaibeurt wanneer het onkruid weer voldoende blad heeft gevormd, zodat je het makkelijk kan uitsteken of behandelen. Laat eventuele middeltjes enkele dagen (raadpleeg verpakking) inwerken vooraleer je het gras weer maait.

Mos wijst erop dat je gazon te zuur is wegens een gebrek aan kalk. Je kan mos uitroeien met een mosbestrijdingsmiddel. Als het mos na een tijdje bruin (meestal rond de 2 weken) wordt, kan je het bij elkaar harken. Hark geen levend mos los, want zo versnel je de mosgroei juist. Om verdere mosgroei tegen te gaan, kan je het gazon met kalk behandelen.

Stap 6: kuilen en kale plekken wegwerken

Kale of bruine plekken werk je weg door er opnieuw gras overheen te zaaien. Kuilen kan je opvullen met compost. Het gras groeit er na een tijdje vanzelf terug overheen.

