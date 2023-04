Onkruid aanpakken? Doe het nu deze plantjes nog klein zijn: dit is hét hulpmiddel voor een succesresultaat

WAANZINNI­GE WONING. Deze extravagan­te flat in Milaan bruist van felle kleuren en gewaagde prints

We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een wel heel opzichtig appartement in Milaan.