Ongezien: “Verbaasd door lage rentes” Redactie

08 april 2019

11u30

Bron: Livios 3 Livios Bouw- of koopplannen? Dan is nu misschien het moment om je lening aan te vragen. De bouwsite Livios meldt dat de hypotheekrente op een laagterecord staat.

Quasi gratis lenen

Volgens de rentebarometer van Immotheker staat de rente gemiddeld op 1,79 procent op een vaste lening van 20 jaar met 20 procent eigen inbreng. Ook Spaargids.be noteert ongeziene tarieven van 1,29 procent. De lage rentevoet op de hypotheekmarkt is een onrechtstreeks gevolg van de dalende economische groei. De hypotheekrente is nu lager dan de inflatie, waardoor je zo goed als gratis leent.

Nu of nooit?

“Het verrast ons eigenlijk dat de hypotheekrentes nog lager konden duiken dan de voorbije jaren”, zegt Brecht Coene van Spaargids.be. “De onderlinge concurrentie tussen de banken heeft daar zeker iets mee te maken.” Wil dat zeggen dat je nu best aan je bouw- of verbouwproject begint? “Het is nu inderdaad een goed moment om een hypothecaire lening af te sluiten, zeker als je al bouwplannen had. Maar we verwachten dat de leningen ook op lange termijn laag blijven, dus ook volgend jaar kan je nog een goedkope lening krijgen.”

Sparen brengt niet meer op

De lage rente op hypothecaire leningen hangt samen met de langetermijnrente, zeg maar de interest op je spaarrekening. “Die staat al jaren op een laagtepunt”, licht Coene toe. “Ondertussen mogen we wel spreken van lange termijn. De wettelijke ondergrens ligt op 0,11%. Als dat opnieuw onder druk komt, zoals in 2016, dreigen we naar Zwitserse toestanden te evolueren waar je moet betalen om geld op een spaarrekening te zetten.”

Wat met de vastgoedmarkt?

Aangezien sparen niet meer opbrengt, zoeken steeds meer mensen naar alternatieve beleggingen. Vastgoed is dan een logische keuze, zeker voor de Belg met een baksteen in de maag. Ook voor beleggers is vastgoed een interessante investering, maar dat zorgt ervoor dat de druk op de vastgoedmarkt toeneemt. Een goedkope lening betekent dus niet dat je blind moet kopen.

