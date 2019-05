Ongezien: huurprijzen appartement voor het eerst boven 700 euro Redactie

27 mei 2019

11u00

Bron: Livios 9 Livios Niet alleen zijn de huurprijzen van Vlaamse woningen opnieuw gestegen, voor het eerst rondt de gemiddelde verhuurprijs van een appartement de kaap van 700 euro. Dat blijkt volgens Niet alleen zijn de huurprijzen van Vlaamse woningen opnieuw gestegen, voor het eerst rondt de gemiddelde verhuurprijs van een appartement de kaap van 700 euro. Dat blijkt volgens bouwsite Livios uit de Huurbarometer van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB).

Op één jaar tijd steeg de gemiddelde maandelijkse huurprijs van een Vlaamse woning met ongeveer veertien euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Vlaamse huurdersbonden van 2018. Op basis van 17.866 klantendossiers bedroeg de huurprijs vorig jaar gemiddeld 614,11 euro. Volgens de CIB-Huurbarometer ligt de gemiddelde verhuurprijs van recent afgesloten contracten nog een pak hoger: voor het eerst overschrijden appartementen de kaap van 700 euro. Lees hier waarom Vlaanderen naar een huurmarkt evolueert.

Lees ook: Kopen of huren? Dit is de voordeligste keuze voor jou.

Locatie belangrijkst

De meest bepalende factor voor je huurprijs? De plaats waar je wil wonen. Vlaams-Brabant blijft de duurste provincie: je betaalt er gemiddeld 655,83 euro per maand om een woning of appartement te huren. Huur je in Oost-Vlaanderen? Dan kost je dat gemiddeld 642,28 euro per maand. Daarna volgen Antwerpen met 608,14 euro en Limburg met 592,44 euro per maand. In West-Vlaanderen blijven de huurprijzen met 581,2 euro het laagst. Ook de woningsoort speelt een rol. De gemiddelde huurprijs van een appartement steeg in 2018 tot 606,31 euro, die van een rijwoning tot 648,43 euro en die van een studio tot 443,1 euro.

Recente contracten nog duurder

Sloot je vorig jaar een nieuw huurcontract af? Dan betaal je volgens de eerste CIB-Huurbarometer van 2018 gemiddeld zelfs nog meer: ongeveer 736 euro per maand. Daarbij overschreed de gemiddelde huurprijs van een appartement voor het eerst de grens van 700 euro. Voor een villa betaal je gemiddeld 1.652 euro per maand, een vrijstaande woning kost je 946 euro. Halfopen bebouwingen en rijhuizen zijn wat goedkoper. Twee derde van alle nieuw verhuurde woningen in 2018 waren appartementen.

Lees ook: Appartement gekocht? Met deze regels moet je rekening houden

Drie op tien huurders kan niet menswaardig leven

Uit een onderzoek van Steunpunt Wonen blijkt dat de helft van de private huurders meer dan een derde van zijn inkomen aan huur besteedt. Ook houden drie op de tien huurders na het betalen van de huurprijs niet genoeg geld over om menswaardig deel te nemen aan de samenleving. De Vlaamse huurdersbond vreest dat de situatie zal uitmonden in een ‘wooncatastrofe’. De bond maant de volgende Vlaamse regering aan de lange wachtlijsten voor sociale woningen aan te pakken, de huursubsidie aan te passen en premies te bieden aan verhuurders die betaalbaar en kwaliteitsvol verhuren aan mensen uit een kwetsbare bevolkingsgroep.

Lees ook:

Huurcontract tekenen en opzeggen? Dit zijn je opties

Dit zijn de voordelen van huren

Huur je een woning? Dit is het verschil tussen vaste en werkelijke kosten

Bron: Livios