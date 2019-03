Ongezien: gezin woont in oude graansilo van 13 m² Björn Cocquyt

31 maart 2019

10u30

Bron: De Volkskrant 0 Woon. Toen de Nederlandse architect Jan Körbes op zoek was naar een huurappartement vernam hij dat een boer oude graansilo’s verkocht. Het bracht hem op het idee om van zo’n silo een huis te maken. Hoewel de vloeroppervlakte amper 13 m² bedraagt, volstaat die oppervlakte voor hem en zijn gezin. Al moeten ze wel creatief omspringen met elke centimeter …

“Je moet ruimtebesparend denken. We hebben bewust nauwelijks meubels. In de woonkamer zit je op de vloer aan een tafel die in een oude badkuip zakt. Ons bed is eigenlijk het enige vaste meubel. Om tot in de slaapvide te geraken, hebben we een klimmuur, want voor een trap is er geen plaats”, vertelt Jan. Bovenaan de 6 meter hoge silo zorgt een koepel voor extra licht én voor een prachtig zicht op de sterrenhemel.

(lees verder onder de foto’s)

De vloer heeft ook een luik naar een hurkruimte in de kelder met een extra slaapplek en de bibliotheek. Elders zijn er allemaal opbergvakjes. Zelfs de oorspronkelijke douche kreeg een functie als berging. “Ons huis staat op het terrein van een kunstenaarscentrum en we wonen op slechts 10 meter afstand van het hoofdgebouw waar we mogen douchen. Een eigen toilet is er wel.”