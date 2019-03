Ongezien: een robot die elke dag een ander kunstwerk op je muur (en je raam) schildert Björn Cocquyt

21u02 0 WOON. Een mooi kunstwerk geeft je interieur een boost en nog meer wanneer je af en toe uitpakt met een ander exemplaar. Dankzij Scribit kan dat zelfs elke dag. De robot heeft vier markers met uitwisbare inkt die alle mogelijke tekeningen op je muur toveren.

Scribit is met het internet verbonden en krijgt via een app door welke tekening of tekst jij op je muur wilt zien. Of zelfs op je raam, want hij werkt op zowat alle mogelijke oppervlakken.

(lees verder onder de foto’s)

Na een campagne op Kickstarter wordt de robot in juni officieel gelanceerd. Je kan hem hier al bestellen voor 449 dollar. Omgerekend is dat 399 euro.