Ongewenste blikken weren? Met deze tuinafsluitingen zorg je voor complete privacy

Je kan pas zorgeloos van je tuin genieten, als je er over de nodige privacy beschikt. Een tuinafsluiting is daarin de perfecte bondgenoot, want die geeft in één klap ook de uitstraling van je buitenomgeving een boost. Maar voor welke tuinafsluiting kies je best? En wanneer moet je een vergunning aanvragen?

Tuindraad (met klimplanten)

De groene tuindraad is uitgegroeid tot een echte klassieker. Er bestaan twee soorten: draadpanelen en gaasafsluiting. Op zichzelf bieden die natuurlijk niet genoeg privacy, maar wel als je klimop of andere klimplanten doorheen de mazen laat groeien. Als je meteen van een dichte tuinafsluiting wil profiteren, koop je het best planten die al minstens 1,5 m hoog zijn. Die moet je wel zelf doorheen de mazen vlechten, maar het alternatief is dat je enkele jaren moet wachten tot je tuindraad is dichtgegroeid. Draadpanelen kan je ook opvullen met houten latjes, gaasafsluiting is dan weer een budgetvriendelijker alternatief.

Richtprijs: Draadgaas op rol kost zo’n 14 euro per meter, draadpanelen vind je vanaf 45 euro per meter. Het volledige kostenplaatje van draadomheining vind je hier.

Bomen, hagen en planten(bakken)

Voor de echte groen- en natuurliefhebbers zijn bomen en hagen dé perfecte manier om de privacy te bewaren. Al zijn groene vingers ook handig, want een natuurlijke afsluiting vereist heel wat snoeiwerk. Volwassen planten van 80 tot 180 cm hoog hebben meteen een grote impact op de inkijk in je tuin. Hou er wel rekening mee dat grote hagen vaak duurder zijn dan kleinere die een pak sneller groeien. De handigste oplossing is een volgroeide haag. Die bestaat vaak uit meerdere elementen die je alleen nog maar naast elkaar moet zetten en vastmaken. Met hoge plantenbakken hou je je huisdieren dan weer beter van de openbare weg af.

Richtprijs: hangt sterk af van het type boom of haag. Traaggroeiende hagen zijn doorgaans duurder. Reken voor een beukenhaag op minimum 30 euro per 10 stuks en voor laurier op +/- 20 euro per stuk.

Wat mag (niet)?

Meestal heb je geen vergunning nodig om een haag rond je tuin te plaatsen, maar er zijn wel een aantal regels waaraan je je moet houden. Zo moet er minstens 2 m afstand zitten tussen het centrum van de stam en de scheidingslijn met het perceel van je buren als je hoogstammige bomen plant. Voor laagstammige bomen en hagen geldt er een norm van 0,5 m. Ook klimop en andere klimplanten vallen onder die tweede categorie. Heb je een gemeenschappelijke haag? Dan hoef je je van die minimale afstand niets aan te trekken, zolang alle partijen daarmee akkoord gaan.

Als je buren bomen of hagen als tuinafsluiting hebben waarvan de takken of kruin over de scheidingslijn hangen, kan je hen verplichten om die te snoeien. Zijn er takken die te dicht bij de bovengrondse elektriciteitsleidingen hangen? Dan vraag je de eigenaar het best om die te kappen. Is dat na een maand nog niet gebeurd? Dan heeft het gewest, de gemeente of vergunninghouder het recht om zelf aan de slag te gaan. Opgelet: Overhangende takken van je buur mag je niet zomaar zelf snoeien. Als er wortels van een naburige boom of haag in je tuin uitkomen, mag je die wel zelf verwijderen.

Schanskorven

Nog handiger is een tuinafsluiting die niet groeit. Steen- en schanskorven vergen bovendien amper onderhoud en bestaan in alle soorten en maten. Je kan ze zelfs volledig op maat van jouw tuin en smaak laten maken. Wat alle schanskorven wel met elkaar gemeen hebben? Ze bestaan uit een soort afrastering of mand van staaldraad die je kan vullen met een materiaal naar keuze: stenen, keien of nog iets helemaal anders. Bovendien kies je zelf hoe en waar je de korven plaatst: op of naast elkaar, parallel of gekruist, hoog of laag,… je kan het zo gek niet bedenken. Ben je de indeling beu gezien? Dan kan je de schanskorven verplaatsen en zo je tuin herinrichten.

Richtprijs: vanaf +/- 150 euro per lopende meter, exclusief plaatsing.

Tuinschermen

Een andere populaire tuinomheining zijn tuinschermen. Afhankelijk van je smaak, budget en of je graag in de tuin werkt, kan je voor verschillende materialen kiezen. Houten tuinschermen vereisen wat meer onderhoud, maar zorgen wel voor een extra natuurlijk accent in je tuin. Exemplaren van (gerecycleerd) pvc zijn wat prijziger, maar je krijgt er wel onderhoudsvriendelijkheid en een uitgebreidere kleurkeuze voor in de plaats. Welk materiaal er ook je voorkeur wegdraagt, je kan in ieder geval kiezen tussen allerlei soorten en maten. Er bestaan open en dichte tuinschermen, maar ook gebogen en strakke vormen met rechte of schuine mazen. Keuze zat! Hecht je belang aan ecologie? Dan zijn vlechtschermen misschien iets voor jou.

Richtprijs: vanaf +/- 25 euro per lopende meter, exclusief plaatsing.

Betonnen muren en panelen

Een andere solide oplossing is werken met betonnen muren. In eerste instantie klinkt dat misschien saai en somber. Maar de betonnen panelen en wanden van tegenwoordig hebben amper iets weg van de grauwe en gedateerde exemplaren die we zo goed kennen. Integendeel: er bestaan zelfs oneindig veel kleuren, motieven en andere afwerkingsmogelijkheden waarmee je je tuin net een moderne toets geeft. Met een houtlook of steenstrips combineer je een natuurlijke uitstraling met het onderhoudsgemak van beton. En net als met schanskorven kan je een afsluiting van betonnen keerwanden probleemloos herindelen of uitbreiden. Makkelijk toch?

Richtprijs: vanaf +/- 30 euro per lopende meter, exclusief plaatsing.

Wat mag (niet)?

Net als bij een haag hoef je in principe ook geen vergunning aan te vragen voor wanden, schermen of schanskorven. Het enige waar je op moet letten, is de hoogte. Als je de grens van 2 m overschrijdt in je zij- of achtertuin of hoger gaat dan 1 m in je voortuin, heb je wel gemeentelijke toestemming nodig. Om 100% zeker te zijn, vraag je het sowieso het best op voorhand een keer na bij de gemeente. Er bestaan namelijk uitzonderingen en in sommige gemeentes wijken de regels af van de algemene norm. En vraag ineens of je een premie kan krijgen als je inheemse bomen of struiken plant.

