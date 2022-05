Ongestoord zonnen op je balkon: met deze tips krijgen gluurders geen kans

VtwonenWoon je in een appartement of woning zonder tuin, maar mét balkon? Dan ben je daar de komende periode vast veel te vinden. Het enige nadeel zijn de mogelijke buren die het zonnen er net wat minder comfortabel kunnen maken. Vtwonen.be geeft enkele handige tips om mét stijl meer privacy op je (dak)terras te creëren.

Hekwerk

Een balkon of terras wordt negen van de tien keer omheind door een hekwerk. Ook door de spijlen van het hek kan gewoon gegluurd worden. Om meer privacy te creëren op het balkon of terras is het dus zaak om dit zoveel mogelijk te bedekken. En dat is tegenwoordig echt niet meer moeilijk, want je hebt verschillende soorten balkonschermen om de boel mee af te sluiten. Kies voor hout of riet als je voor een natuurlijke look wilt gaan.



Wil je je schutting laten begroeien? Met klimplanten creëer je meer privacy

Volledig scherm © Alexander van Berge, Cleo Scheulderman

Beschut

Heb je geen inpandig balkon maar steekt het als het ware uit de gevel? Dan is het ook een optie om de zijkanten van het balkon te bedekken met schuttingdelen. Deze delen zijn vaak hoger dan het hekwerk. Ideaal om inkijk vanaf de zijkanten de kop in te drukken. Je hebt de delen in verschillende hoogtes, dus bepaal eerst welke hoogte jij precies nodig hebt. Zit je voornamelijk op het balkon? Dan zijn hogere schuttingdelen niet per se nodig. Houd in je achterhoofd dat je er ook de zon mee kunt weren en de vraag is of je dat wilt.

Je kunt kiezen voor een klassieke schutting, maar grote, stevige bamboestokken zijn ook een optie. Zorg er wel voor dat je de schuttingdelen goed bevestigt aan het hekwerk, met name als je op een hoge verdieping woont. De schuttingdelen steken boven het hekwerk uit en kunnen daardoor veel meer wind vangen. Zeker op grote hoogte.

Zelf schutting plaatsen? Dit zijn de regels, rechten én plichten

Plantenbakken: de hoogte in

Graag gezien op het balkon of terras zijn balkonbakken. Ideaal als je niet zoveel ruimte hebt, maar het toch een beetje groen wil maken. In de bakken kun je je uitleven met planten en bloemen. Hangplanten met mooie bloeiers zie je vaak terug in het straatbeeld. Super mooi, voornamelijk als ze vol in bloei staan. Maar als je privacy wil creëren kun je beter de hoogte in werken. Kies voor planten en bloemen die mooi rechtop staan en eventueel hoger kunnen groeien. Denk bijvoorbeeld aan lavendel. Dat geurt ook nog eens heerlijk.

Volledig scherm © Sjoerd Eickmans, Liza Wassenaar

Hoe lager, hoe beter

Tenslotte is het altijd handig om in je hoofd te houden dat lager zitten op een balkon of terras vaak voor meer privacy zorgt. Of eigenlijk: je voorkomt ermee dat mensen je kunnen zien zitten. Een loungezetel van pallets, waarop je heerlijk kunt wegkruipen achter het balkonhek, is daar een goed voorbeeld van. Of kies voor andere lage tuinmeubelen op je balkon of terras als je meer privacy wilt.

Schrikt DYI jou niet af? Bekijk hier hoe je zelf schutting op wielen maakt

Lees ook:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner vtwonen.be.

Vtwonen.be is een expertensite die zich focust op inspirerende wooncontent.