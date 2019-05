Ongekende wachttijden in de bouw: angst om betonstop leidt tot grotere vraag aan bouwprojecten Redactie

29 mei 2019

11u30

Bron: Livios 1 Livios Wil je binnenkort starten met de bouw van je woning? Dan beschik je best over een grote dosis geduld. De wachttijden in de bouwsector lopen namelijk flink op door een tekort aan arbeidskrachten, de grote vraag naar bouwmaterialen en de vele bouwprojecten. “Het is niet uitzonderlijk dat je tot een jaar moet wachten voordat je aannemer kan starten”, vertelt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie aan Wil je binnenkort starten met de bouw van je woning? Dan beschik je best over een grote dosis geduld. De wachttijden in de bouwsector lopen namelijk flink op door een tekort aan arbeidskrachten, de grote vraag naar bouwmaterialen en de vele bouwprojecten. “Het is niet uitzonderlijk dat je tot een jaar moet wachten voordat je aannemer kan starten”, vertelt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie aan bouwsite Livios

De wachttijden in de bouwsector zijn uitzonderlijk hoog. Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie ziet daarvoor verschillende redenen. “De belangrijkste is waarschijnlijk het tekort aan arbeidskrachten.” De oorzaak? “Werken in de bouw heeft nog steeds een slecht imago. En dat is onterecht. Het is inderdaad geen nine-to-five job, maar je wordt wel goed tot zeer goed betaald. De laagste lonen flirten helemaal niet met het minimumloon. Daarnaast krijg je een gratis hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen en kan je fiscaal voordelige overuren maken.”

Algemeen probleem

Maar volgens Waeytens is niet alleen dit slechte imago de oorzaak van het tekort aan arbeidskrachten. “Het is ook een algemeen probleem, in heel Vlaanderen en in alle sectoren. Als pretparken hun werknemers al tot 10.000 euro contractvergoeding geven, weet je wel hoe laat het is.”

Lange wachttijden

Door de onderbezetting in de bouwsector, lopen de wachttijden voor het bouwen van een woning hoog op. “Als je nu je eerste telefoontje moet plegen om aan je project te beginnen, moet je niet verbaasd zijn dat je tussen de zes à negen maanden moet wachten op een aannemer. Zelfs wachttijden van een jaar zijn geen uitzondering meer.” Lees hier hoe je een betrouwbare aannemer vindt.

Argwaan?

“Ondanks die lange wachttijden, kan het toch zijn dat er aannemers zijn die wél snel kunnen beginnen. Dat kan zijn doordat er een opdracht in het water is gevallen, of er een koppeltje uit elkaar is gegaan en hun bouwplannen niet meer doorgaan.” Voor wie het toch niet vertrouwt dat een aannemer binnen de maand kan beginnen, heeft Waeytens een tip. “Toekomstige bouwers kunnen via de website van de fiscus checken of hun aannemer sociale of fiscale schulden heeft. Als dat het geval is, denk je beter twee keer na.”

Betonstop

Heeft, naast het tekort aan arbeidskrachten, ook de nakende betonstop iets te maken met de lange wachttijden? “Er is bij een aantal mensen inderdaad een bepaalde schrik ontstaan”, zegt Waeytens. “Ligt mijn lapje grond in een zone waar je later nog kan bouwen? Zal het onteigend worden? Het kan dat sommige mensen door die onwetendheid hun bouwproject sneller in gang hebben gezet. En die grotere vraag van bouwprojecten leidt ook tot langere wachttijden.”

Goedkoop lenen

Daarnaast mogen we volgens Waeytens ook niet vergeten dat de economie het zeer goed doet. “Er zijn zeer lage interesten op de hypothecaire leningen, waardoor mensen heel goedkoop kunnen lenen.” Op die manier kan je natuurlijk makkelijker aan je bouwavontuur beginnen.

Beterschap?

Volgens Waeytens zal het nog wel even duren vooraleer de bouwpiek voorbij is. “Eind vorig jaar durfde ik nog te zeggen dat op het eind van 2019 de daling zou worden ingezet. Maar zoals het er nu naar uitziet, denk ik dat het waarschijnlijk wel midden 2020 zal zijn alvorens er een tegenovergestelde tendens is. Dat wil niet zeggen dat je in 2020 sowieso binnen een maand je bouwproject kan starten, maar de wachttijden zullen dan hoogstwaarschijnlijk wel een stuk lager liggen. Al is dat nog steeds koffiedik kijken.”

