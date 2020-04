Onderzoek: dit zijn de favoriete tuinklussen van de Belg Redactie

02 april 2020

11u00

Volgens de online Tuinenquête 2020 van tuingereedschapsfabrikant WOLF-Garten werken we gemiddeld één tot vier uur per week in de tuin. De meest geliefde tuinklusjes zijn het gras maaien en snoeien. Onkruid plukken doen we dan weer minder graag. Gelukkig zijn we tevreden over al dat harde werk: gemiddeld geven we onze tuin maar liefst een 7 op 10. Zin gekregen om in je tuin aan de slag te gaan? Bouwsite Livios helpt je op weg.

Zes op de tien Belgen vindt het belangrijk dat hij of zij aan tuinieren plezier beleeft. En dat lijkt ook zo te zijn, want ongeveer de helft van de Belgen werkt wekelijks één tot vier uur lang in de tuin. Een op tien deelnemers heeft echt groene vingers en gaat zelfs meer dan een dag per week aan de slag. Gelukkig lijkt al dat zweet ook te lonen: gemiddeld vinden we dat onze tuin een score van zeven op tien verdient. Bovendien vinden zes op tien Belgen hun eigen tuin mooier dan die van de buren.

Grasmaaien of snoeien? Graag!

Waar we het liefst de tuinhandschoenen voor aantrekken? Vooral om het gras te maaien, te snoeien of de tuin (opnieuw) aan te leggen. Al zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen daarin groot: 65% van de mannen vindt grasmaaien het leukst, tegenover 35% van de vrouwen. 40% van de vrouwen houdt zich dan weer het liefst bezig met bollen planten, terwijl dat bij amper 19% van de mannen de favoriete klus is. Eén op vijf geeft ook aan graag in de moestuin te werken.

Onkruid vergaat niet…

… maar de zin om het te plukken helaas wel. Meer dan de helft van de ondervraagden beschouwt onkruid plukken als de minst fijne tuinklus. Schoffelen volgt al op ruime afstand: daar houdt één op vijf echt niet van. Bovendien staan zowel mannen als vrouwen niet te springen om die twee taken uit te voeren. Snoeien, bollen planten en de tuin aanleggen doen telkens 10% van de ondervraagden het minst graag. Opvallend: één op de twintig vindt zelfs geen enkele tuinklus fijn om te doen.

Zoveel mogelijk groen

Wil je met je tuin ook bijdragen aan een beter milieu? Dan hou je je buitenomgeving best zo groen mogelijk. Zo bevorder je mee de biodiversiteit en vermijd je wateroverlast als het fel regent. Op dat vlak doet de Belg het al vrij goed: drie op vier tuinen bestaan vooral uit beplanting. Een derde van de ondervraagden zou zelfs graag nog meer groen in de tuin willen. Hoewel amper 6% van de mensen een tuin heeft en onderhoudt om het milieu een duwtje in de rug te geven, houdt 82% van de tuiniers daar wel rekening mee als ze zaden, meststoffen of tuinvoeding aanschaffen.

