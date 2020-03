Ondanks verplichting: 1 op 3 heeft geen rookmelder op elke verdieping Bjorn Cocquyt

03 maart 2020

13u06 3 Woon Sinds 1 januari moet je op elke verdieping van je woning verplicht een rookmelder hangen, maar twee maanden na het in voege treden van de wet is dat bij 1 op 3 nog steeds niet het geval. In een rondvraag van iVox bij 600 Vlamingen geeft 17 % toe er nog niet eens één in huis te hebben. En dat terwijl amper 3 % de nieuwe regelgeving niet kent.

“De resultaten zijn verontrustend. Woningbranden eisen ieder jaar mensenlevens, zowel door het vuur als door de verstikkende rook. Dankzij een rookmelder word je niet alleen overdag, maar vooral ’s nachts tijdig verwittigd. Tijdens je slaap ruik je immers niets en kan je de rook minder snel opmerken”, klinkt het bij Somfy dat de enquête liet uitvoeren.

Hoger opgeleiden vaker niet in orde

Oudere leeftijdsgroepen zijn het vaakst in orde met hun branddetectiesysteem. Zo’n 77 % van de 55-plussers heeft vandaag al op iedere verdieping een rookmelder. Opvallend: mensen met een diploma hoger onderwijs (36 %) zijn vaker niet in orde dan mensen zonder hoger diploma (29 %).

De redenen die mensen aangeven voor hun nalatigheid zijn uiteenlopend. Zo vindt 1 op 3 dat hun huidig aantal rookmelders volstaat. Ook ‘valse’ brandmeldingen met een alarm dat ongewild afgaat, installatiemoeilijkheden en de kostprijs spelen een rol.

Niet in de keuken!

Rookmelders worden het vaakst geïnstalleerd in de gang (78 %), gevolgd door de woonkamer (39 %), slaapkamer (29 %), keuken (23 %) en eetkamer (18 %). “Plaatsen waar het vaak vochtig is of waar er veel (water)damp kan zijn, zoals de badkamer, keuken of garage, zijn af te raden, omdat daar de kans op valse alarmen groter is.”

Somfy wijst ook op het belang om kwalitatieve rookmelders met een Europese keuring te kiezen. “Het is verstandig om te investeren in een connected alarmsysteem, waarbij de rookmelders bij een alarm tegelijkertijd afgaan.” Zelf heeft de fabrikant van slimme oplossingen voor het beheer van woningen een Smart Home-systeem dat bij onheil onder andere meldingen naar je telefoon stuurt en automatisch rolluiken opent en verlichting aanschakelt.

Nog geen rookmelder in huis? Bekijk onze aanbieding op HLN Shop.