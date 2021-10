Ondanks stijgende energieprijzen geen piekende rekening? Een slimme thermostaat helpt je besparen

LiviosDoen Nest, Anna en Toon bij jou een belletje rinkelen? De slimme thermostaat is inderdaad al goed ingeburgerd. Met zo’n toestel koppel je je bestaande cv-ketel aan het internet. Met een bijhorende app behoud je de controle over je verwarming. Ook als je van huis bent. Bovendien zijn de meeste slimme thermostaten zelflerend. Ze passen zich aan je leefgewoontes aan. Resultaat? Energie-efficiënte verwarming op maat van jouw gezin. Bouwsite Livios legt uit hoe het werkt.

Altijd de juiste temperatuur

Je kan de verwarming van je woning automatiseren met een slimme thermostaat. Deze thermostaat is rechtstreeks verbonden met je cv-ketel en stemt de verwarming af op het leefpatroon van jouw gezin. Zo verwarm je efficiënter en kan je besparen op stookkosten. Bedienen kan eenvoudig via een app op je tablet of smartphone. Via de app kan je de temperatuur programmeren, maar ze voorziet ook een standaard weekprogramma in functie van jouw tijdsbesteding.

Door je huis automatisch op de juiste temperatuur te brengen, verhoog je ook je wooncomfort aanzienlijk. Ook als je niet thuis bent of op om het even welk moment kan je via de app instructies geven om de gewenste temperatuur te bekomen. Sta je in de file of heb je een onverwachte late vergadering? Dan regel je via de app dat je verwarming later aanspringt. Bij geavanceerde thermostaten is zelfs dat niet nodig. Deze apparaten maken gebruik van de locatiegegevens van je smartphone (geofencing) om de verwarming op het juiste moment in te schakelen.

Tip: Wil je je woning slim verwarmen? Ontdek hier hoeveel het je kost.

Slim kiezen

Het aanbod aan slimme thermostaten is al vrij uitgebreid. De eerste vraag die je je moet stellen als je dit snufje in huis wil halen, is of het toestel compatibel is met jouw verwarmingssysteem. Niet alle slimme thermostaten werken namelijk met gas, stookolie, pellets/hout, elektriciteit of een warmtepomp. Sommige thermostaten werken bovendien met On/Off-ketels, andere met modulerende ketels.

Oude cv-ketels kan je alleen aan- of uitschakelen. De meeste moderne verwarmingsketels, daarentegen, hebben een modulerende regeling, waarbij ze hun vermogen aanpassen aan de warmtevraag van je woning. Dat is veel energiezuiniger. Je doet er dus goed aan om je grondig te informeren vooraleer je een slimme thermostaat koopt.

Besparing van 10%

Sommige slimme thermostaten kunnen heel wat meer dan enkel de temperatuur regelen. Zo kunnen ze je energie- en waterverbruik vergelijken. Zo kan je per uur, per dag of per week je verbruik beter controleren en je energiefacturen verminderen. De meeste slimme thermostaten zijn ook ‘zelflerend’. Dat kan twee zaken betekenen: ofwel leert de thermostaat je huis en je gewoonten kennen. Ofwel kan de thermostaat je huis ‘observeren’ door middel van een bewegingssensor, de locatiegegevens van je smartphone of een temperatuursensor, waarna hij zich aanpast. Bij de eerste functie is er zelfs een thermostaat die leert hoe snel je huis opwarmt, afkoelt en zelf beslist wanneer hij de verwarming aan of uit moet zetten.

Gemiddeld levert een slimme thermostaat je een besparing op van 10 procent. Om nog extra te besparen, investeer je best in een slimme thermostaat die je een waardevol en gepersonaliseerd inzicht geeft in je verbruik. Zo zie je meteen waar de grootste pijnpunten zich bevinden. De beste besparing is tenslotte de energie die je niet verbruikt. Geen idee waar het gros van de energie in huis naartoe gaat? Dit zijn de grootste slokoppen.

Wat met je privacy?

Eigen aan slimme toestellen is dat ze verbonden zijn met het internet. Een goede beveiliging is nodig om je privacy te garanderen. Privacy en databeveiliging zijn dan ook belangrijke aandachtspunten bij de aankoop van een slimme thermostaat. Bescherm je wifi-netwerk met een sterk paswoord dat minstens een cijfer en speciaal karakter bevat, zoals @, #, of &. Kies ook voor een systeem met de allerhoogste veiligheidsstandaarden en vraag na waarvoor jouw klantendata gebruikt wordt.

Nog slimmer

Een slimme thermostaat kan ook het zenuwcentrum worden van je (toekomstige) slimme woning. Je kan dan lampen en elektrische toestellen aansturen via een systeem van slimme stekkers. Je kan bovendien ook de weersvoorspellingen volgen en ontdekken of er een waterlek is of een elektrisch toestel opsporen dat bovenmatig verbruikt. Denk dus op voorhand goed na welke functies je allemaal wil kunnen toepassen. Dat zal mee bepalen welke slimme thermostaat het geschiktst is voor jouw woning.

Aan de slag? Dit stappenplan helpt je alles in kaart te brengen.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios