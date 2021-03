Ondanks corona kochten bijna 3.000 Belgen in 2020 een casa in Spanje

Woon.Vorig jaar kochten 47.500 buitenlanders een tweede verblijf in Spanje. Dat is een daling met een kwart in vergelijking met een jaar eerder. Ook het aantal Belgische kopers zakte voor het eerst sinds 2015 onder de 3.000, maar gelet op de coronapandemie en de bijhorende reisbeperkingen is dat toch verrassend veel.

Het aantal landgenoten dat un piso of una casa in Spanje kocht, steeg jarenlang tot meer dan 4.000 in 2018. Spanje werd daarmee een pak populairder bij tweede verblijvers dan Frankrijk en Italië. De reden was niet alleen te zoeken bij het goede weer, de lagere vastgoedprijzen en het goedkopere leven, maar ook bij het grote aantal vliegtuigen dat elke dag vanuit België of van net over de grens richting de costa’s vloog.

Maar door de coronacrisis viel dat vliegverkeer vorig jaar bijna volledig stil. Daar waar de officiële cijfers van het Colegio de Registradores in het eerste kwartaal van 2020 nog 830 aankopen van Belgen registreerden, waren dat er in het tweede kwartaal nog maar 462. Van zodra de vluchten hervatten, bleken veel van de reizigers koopplannen te hebben. Dat leidde tot 944 Belgische aankopen in het derde kwartaal. Ook het vierde was heel degelijk met 725.

2020 eindigde zo met 2.960 Belgische kopers. Officiële cijfers over 2021 zijn er nog niet, maar door het reisverbod dat al een hele poos van kracht is, zullen die heel laag liggen. “De markt anticipeert wel op het vooruitzicht om binnenkort opnieuw te kunnen reizen, want we krijgen de laatste periode heel veel informatie-aanvragen”, vertelt Leen Vermeulen van Hip Estates. “We verwachten dan ook een forse inhaalbeweging van zodra reizen weer toegelaten is.”