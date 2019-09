Onbetaalbaar: luxe-penthouse aan Park Avenue met dakzwembad en juwelen sleutels Bjorn Cocquyt

25 september 2019

15u33 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een penthouse in New York.

In New York bedroeg de gemiddelde prijs per vierkante meter vorig jaar 16.700 euro. Deze penthouse met een bewoonbare oppervlakte van 560 m² zou dus al ruim 9 miljoen euro kosten, maar dat bedrag mag je gerust een paar keer verdubbelen gezien de ligging, op het dak van een appartementsgebouw aan Park Avenue, de gebruikte materialen en de extraatjes zoals een zwembad op het dak. Het is niet dat de eigenaars het zich niet kunnen permitteren, want voor het Zwitsers-Amerikaanse koppel is dit slechts een tweede verblijf.

(lees verder onder de foto’s)

Voor de architecten van Soren Rose Studio was de renovatie zonder budgetbeperking natuurlijk een gedroomde opdracht. Het bureau haalde marmer uit dezelfde groeve waar Mies van der Rohe aanklopte voor zijn Barcelona-paviljoen en verwerkte die in een wand die over twee verdiepingen gaat en zelfs buiten doorloopt. Het meeste houten schrijnwerk is met de hand gemaakt in Denemarken. En voor de enorme koperen voordeur werd een unieke sleutel ontworpen die de bewoners als juweel kunnen dragen.