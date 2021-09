Omgekeerd puntdak zorgt voor verbluffend zicht op de omgeving

Livios Met deze techniek bespaar je ieder jaar 75 euro per persoon in de badkamer

25 augustus Wie geld wil besparen in de badkamer, snoeit best niet alleen in z’n waterverbruik, maar ook in de energie die nodig is voor het opwarmen van sanitair water. Onbegonnen werk? Toch niet: bouwsite Livios legt uit hoe je met een douchewarmtewisselaar het nuttige aan het aangename koppelt en zo jaarlijks zeker 75 euro per persoon kan besparen.