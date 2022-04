Nu is hét moment om tomaten te zaaien: Wim Lybaert legt uit hoe je de zoetste exemplaren kweekt

Hoe typisch Vlaams we onze moestuintjes ook vinden, zoveel inheemse groenten staan daar niet in. Integendeel zelfs. Onze tomaten zijn afkomstig van Peru, onze venkel groeide van oorsprong in Italië, bonen en erwten komen uit Midden-Amerika en komkommers groeien op de flanken van de Himalaya. Onze moestuintjes bieden een combinatie van wat van oudsher in onze streken groeit en een grote smak exotische import. De tomaat die we vandaag eten, verschilt wel behoorlijk van de kleine gele tomaatjes die zo’n vijfhonderd jaar geleden per schip naar Europa werden gebracht. Geel, inderdaad: het Italiaanse ‘pomodoro’, letterlijk ‘gouden appel’, verwijst naar de kleur van de oertomaten. Een tomaat blijft in wezen een woestijnplant. Je kan ze hier kweken, maar ze kunnen niet alles aan.

Kriebelen jouw groene vingers? Bekijk ‘In de moestuin’ van Wim Lybaert in HLN Shop

Feiten over tomaten • Tussen zaad en oogst zitten tot 120 dagen. • Tomaten hebben een beetje water nodig en veel voeding. • Door onze steeds warmere zomers lukt het almaar beter om buiten tomaten te kweken. • Zaaien: half maart tot half april. • Oogsten: in de serre vanaf juli, buiten vanaf augustus. • Plantafstand in de rij: 50 cm • Plantafstand tussen de rijen:80 cm

Hoe zaai je tomaten?

Zaaien doe je in potgrond of zaai- en stekgrond, tussen 15 maart en 15 april. Vul een zaaitray of potjes van 9 cm met grond en maak die goed vochtig (niet kletsnat). Maak met een potlood of een Chinees eetstokje putjes van ongeveer 0,5 cm diep, op 3 cm afstand van elkaar. In een zaaitray is dat dan één zaadje per vak, in een potje mogen een stuk of drie zaadjes. Strooi vervolgens aarde of wit zand boven op het zaadje en druk zacht aan.

Om de zaden van de tomaat te doen uitbreken en kiemen, heb je een plek nodig van minimaal 20°C. Water geef je om de twee à drie dagen, enkel op de potgrond, niet op de plant zelf. Zodra de kiemplantjes hun eerste echte blaadjes hebben (dan staan er dus vier blaadjes per steeltje), mag je ze verspenen naar een grotere pot: één plantje per potje van 9 cm. Plant het plantje tot aan de kiemblaadjes in de grotere pot, zodat er al extra wortelscheuten kunnen groeien. Blijf regelmatig water geven en zet de planten overdag buiten op de eerste mooie lentedagen. Als de planten een eerste bloem vormen, zijn ze klaar om naar buiten te gaan.

Volledig scherm Wim Lybaert In de Moestuin © RV

Hoe verzorg je tomatenplanten?

Water geven doe je niet elke dag, zelfs niet in zandgrond. Een tomaat wortelt graag en diep in de grond, dwing daarom je plant om die natuurlijke gewoonte zo veel mogelijk te ontwikkelen door hem maar één keer per week water te geven. Geef dan wel meteen een liter per plant, aan zijn wortels, nooit op zijn blad. Tomaten kunnen ook steun gebruiken, anders gaan ze zoals een pompoenplant over de grond kruipen, en zich vertakken als een struik. Om te vermijden dat de plant op de grond ligt en de tomaten vuil worden, bestaan er spiralen waar je de plant omheen kan laten groeien (het volstaat om het kopje van de plant af en toe even in de juiste richting te duwen). Ook een bamboestok waar je de plant losjes omheen bindt, werkt goed.

Hoe oogst je tomaten?

Een tomaat is rijp als ze rijp voelt: je laat de tomaat in de muis van je hand rusten en duwt er zacht op. Als de tomaat nog heel hard voelt, is ze niet rijp. Als je duwt en op de plek waar je vingers kwamen zitten putjes in de tomaat, dan is ze al té rijp. Maar als je duwt en de tomaat veert als het ware terug, dan is ze perfect rijp en kan je ze plukken.

Enkele populaire tomatenrassen

San Marzano: San Marzano’s bevatten weinig sap en hebben een volle, zoete tomatensmaak.Ideaal voor een tomatensoep of een passata.

Paoline: Tomaten zijn dé reden waarom ik begon te moestuinieren. Deze Paoline zit bomvol smaak en is een ideale beginnerstomaat. Je kan ze zowel in de serre kweken als buiten.

Meer advies nodig van Wim? Alle info voor het succesvol kweken van groenten en kruiden vind je in het boek ‘In de Moestuin’.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.