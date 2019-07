Gesponsorde inhoud Nu al renoveren? Of toch maar niet? Benut de premies nu het nog kan Aangeboden door Gamma

Overweeg jij om te renoveren? Wacht dan niet langer. Momenteel biedt de Vlaamse overheid je nog verschillende premies aan. Zo krijg je steun om je woning te isoleren en om een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler te installeren of te vervangen. Voer je meerdere renovatiewerken uit? Dan maak je bovendien aanspraak op de extra totaalrenovatiebonus. Maar let op: sommige premies dalen of verdwijnen. Zo wil de Vlaamse overheid je aansporen nu nog te starten. Vraag je premies dus aan zolang het kan!

Premies voor dak- en zoldervloerisolatie dalen

Energie besparen? Isoleer je woning. Je krijgt een premie van twee tot vijftien euro per m² afhankelijk van wat je isoleert: je dak, vloeren, buitenmuren, spouwmuren of je beglazing. Wil je bijvoorbeeld dat je ramen voldoen aan de strengere beglazingseis? Dan krijg je tien euro per m². Ten opzichte van 2018 daalt de premie voor de isolatie van je zoldervloer of dak: van zes naar vier euro per m² als een aannemer de werken uitvoert, van drie naar twee euro per m² als je het zelf doet. Hoe sneller je start, hoe meer je bespaart.

Warmtepomp(boiler) en zonneboiler

Een energiezuinige woning krijg je niet alleen door te isoleren: ook je verwarmingsinstallatie is belangrijk. Daarom kan je vanaf dit jaar een premie van 400 euro aanvragen voor je nieuwe warmtepompboiler. Die premie gaat de komende vijf jaar stilaan bergaf. Vanaf 2020 ontvang je nog 300 euro. Van 2021 tot eind 2023 bedraagt de premie nog maximaal 200 euro. Redenen genoeg om je renovatie nú te starten!

Combineer voor een extra bonus

Toch nog een reden nodig? Momenteel maak je ook aanspraak op de totaalrenovatiebonus: een extra bonus bovenop de individuele premies. Wanneer je er recht op hebt? Als je binnen de vijf jaar drie investeringen doet uit een pakket van zeven opties (dak-, vloer-, muurisolatie, isolerende beglazing, ventilatiesysteem, zonneboiler, warmtepomp). Combineer daarom je energiezuinige isolatie met een nieuw verwarmings- of ventilatiesysteem en ontvang een extra premie.

Ga je bouwen? Ga voor de E-peilpremie

Of je nu bouwt of renoveert, je isolatie is van het hoogste belang. Daarom kan je ook voor je nieuwbouwwoning een premie aanvragen: de globale E-peilpremie. De naam zegt het zelf: de E-peilpremie is afhankelijk van het E-peil dat je woning bereikt. Hoe beter je je woning isoleert, hoe lager je E-peil. Vanaf 2021 mag het E-peil van je nieuwbouwwoning nog maximaal 30 bedragen.

Besteed dus genoeg aandacht aan de isolatie van je woning en doe het ineens goed: zo verlaag je je energiefactuur, stijgt de waarde van je woning en krijg je, nu nog, steun van de overheid. En niet alleen via premies: je betaalt ook minder onroerende voorheffing op je energiezuinige nieuwbouw én je ingrijpende energetische renovatie. Waar wacht je nog op?

