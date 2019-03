Nooit eerder zoveel vastgoedmakelaars: ze zijn al met 10.431 (en we doen er meer dan ooit een beroep op) Björn Cocquyt

21 maart 2019

20u16 0 WOON. Het aantal immomakelaars blijft stijgen. Bij de laatste telling had het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) 10.431 leden, ruim 1.000 meer dan vijf jaar eerder. Volgens het BIV is dat omdat we voor de aan- en verkoop van een huis meer dan ooit nood hebben aan de expertise van een makelaar.

“De belangrijkste redenen waarom we een makelaar inschakelen, is het feit dat een huis kopen en verkopen ingewikkelder wordt, dat we te weinig tijd hebben en dat we zo min mogelijk kopzorgen willen”, weet Stefaan Leliaert, voorzitter van het BIV. “De ervaring van een makelaar kan sterk overtuigen. Maar bijvoorbeeld ook het feit dat de vastgoedmakelaar de voorschotten verplicht op een derdenrekening moet parkeren, en dat ze wettelijk beschermd zijn tegen een mogelijk faillissement van de vastgoedmakelaar, geeft een veilig gevoel.”

De immokantoren spelen daarnaast in op de veranderende manier waarop we vandaag een huis kopen. “Dat gebeurt steeds vaker digitaal. Je hoeft voor een bezoek niet eens meer je zetel uit, want dat kan volledig virtueel. Kandidaat-kopers vinden dat erg aangenaam om een preselectie te maken. Vroeger kwamen er gemiddeld twaalf plaatsbezoeken aan te pas voor de ideale woning werd gevonden. Dankzij de virtuele tours volstaan nu meestal twee plaatsbezichtigingen.”