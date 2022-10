Nood aan meer groen in je leven? Fleur je woning op met deze grote kamerplanten

vtwonenHou je van kamerplanten? Onze tip: koop dan een (heel) groot exemplaar. Daar hangt best een prijskaartje aan, maar dan hoef je in ieder geval geen hopen geduld te oefenen tot je stekje een redelijke hoogte heeft bereikt. Bovendien geven ze je woning letterlijk en figuurlijk een extra dimensie. Dit zijn de vijf mooiste grote kamerplanten volgens vtwonen.be .

Olifantsoor

De olifantsoor heeft zijn naam te danken aan zijn enorme bladeren. Alocasia, zoals de plant officieel heet, komt oorspronkelijk uit de regenwouden van Azië, waar ze de bladeren gebruiken om te schuilen voor een tropische regenbui. Binnen de Alocasia-familie zijn er meer grote kamerplanten. De bladeren kunnen een doorsnede van wel anderhalve meter krijgen. Olifantsoor is daardoor een blikvanger in huis, maar wel één met een gebruiksaanwijzing.

Alocasia’s hebben graag constant een licht vochtige grond; check daarom regelmatig even met je vinger of dit het geval is. Geef liever niet te grote hoeveelheden water in één keer, maar giet regelmatig kleine beetjes lauwwarm water. De plant houdt daarnaast van een wekelijkse sproeibeurt.

Een olifantsoor groeit naar het licht toe. Draai de plant daarom regelmatig en geef hem een plek met veel zonlicht. Vijf uur per dag zonnebaden vindt hij ideaal. Plaats hem liefst twee meter van een raam op het zuiden of direct op het westen of oosten. Wanneer de plant te weinig zonlicht krijgt, worden de stengels heel lang in een poging om toch een lichtstraal te kunnen vangen. Krijgen de bladeren geelbruine randen? Dan zijn de wortels van de plant te nat geworden.

Volledig scherm Olifantsoor © Margriet Hoekstra Fotografie styling Eva van de Ven

Rubberplant

De ficus elastica, oftewel de rubberplant of rubberboom, heeft een dik, leerachtig blad. In India en Zuidoost-Azië gold hij vroeger als een belangrijke bron voor rubber, maar bij ons is hij befaamd als kamerplant. In de vrije natuur kan de rubberplant uitgroeien tot een enorme boom, maar let op: als kamerplant kan hij ook een paar meter bereiken. De ficus elastica houdt van een vaste, tochtvrije standplaats in huis. Zet hem op een lichte plek zonder direct zonlicht. Een raam op het noorden is perfect.

De rubberplant verlangt regelmaat: geef hem één keer per week water en doe dat liefst steeds op dezelfde dag, met dezelfde hoeveelheid. Af en toe sproeien, zeker in de winter als de luchtvochtigheid minder goed is, vindt de plant ook fijn. Groeit de rubberplant een beetje te goed naar je idee? Snoeien mag! Doe dat in de lente of zomer en snoei maximaal één derde van de tak.

Verliest de rubberplant veel blad? Dan geef je hem waarschijnlijk te veel water. Minder dit en zorg voor droge aarde door de plant te verpotten. En heb je huisdieren of kleine kinderen in de buurt? Dan is deze soort misschien niet zo'n goed idee, want het witte sap in de bladeren is giftig.

Volledig scherm Rubberplant © Margriet Hoekstra, Eva van de Ven

Paradijsvogelplant

De strelitizia reginae, beter bekend als paradijsvogelplant, komt van oorsprong uit Zuid-Afrika en is één van de mooiste grote kamerplanten. Zijn bijnaam dankt hij aan de vorm en kleur van zijn bloemen. De plant vereist veel licht én water. In de zomer geef je de paradijsvogelplant zoveel water dat de grond na een week net weer droog is. In de winter mag de grond opdrogen. Geef dan wel eenmaal per week water, maar wat minder. Zet de strelitzia altijd voor een raam, in de winter het liefst voor een zuidgericht raam. Te weinig licht veroorzaakt immers vaak een lelijk blad.

Meestal bloeit de Strelitzia vanaf de herfst. Probeer een exemplaar met veel bloemen te bemachtigen: dan is de kans groter dat de bloem het jaar nadien ook bloeit. Het blad van een strelitzia is giftig, dus let op met kinderen en huisdieren.

Volledig scherm Paradijsvogelplant © Margriet Hoekstra Fotografie styling Marianne Luning

Kokospalm

De kokospalm, officieel cocos nucifera, heeft geen uitgebreid eisenpakket en kan met de juiste verzorging uitgroeien tot een enorme plant. Er zijn twee zaken waar de kokospalm niet goed op reageert: tocht en te veel water. Geef de palm daarom pas weer water als hij helemaal droog staat en check regelmatig of er geen water onderin de pot blijft staan.

De kokospalm houdt van zonlicht, maar direct zonlicht zorgt in de zomer voor bruine bladeren. Voorkom dus een al te felle zon. In de zomer mag de kokospalm naar buiten, maar haal hem wel opnieuw binnen als de temperatuur ’s avonds onder de 10 graden zakt.

Verder heb je er eigenlijk geen omkijken naar: oude bladeren vallen vanzelf af en er komen er nieuwe voor in de plaats. Krijgt de palm bruine bladpunten? Dan zijn droge lucht, te weinig water en tocht meestal de oorzaak.

Volledig scherm Monstera deliciosa © Barbara Kieboom

Monstera

De monstera deliciosa: wie kent hem niet? Deze grote gatenplant is razend populair en dat is niet zo vreemd. De gatenplant heeft hartvormige bladeren die tot wel 45 cm lang kunnen worden en hij wordt alleen maar mooier met de leeftijd. Bovendien is de plant makkelijk te verzorgen en beloont hij je regelmatig met nieuwe, frisgroene bladeren. Geef de monstera in de lente en zomer meer water (1 tot 2 keer) dan in de winter. In de koelere maanden volstaat één keer per week gieten. Geef geen enorme hoeveelheden, maar maak de grond licht vochtig. De aarde mag tussen de gietbeurten bijna uitdrogen. De gatenplant geniet van een regelmatige sproeibeurt.

Zet hem niet bij een raam op het zuiden, maar wel op een lichte plek. Als de bladeren gelig worden, dan krijgt hij te veel licht. Staat de plant te donker, dan vallen er minder gaten in de bladeren. Draai de plant daarom regelmatig een kwartslag. Wordt de Monstera iets te weelderig naar je zin? Dan kun je de plant opbinden met behulp van een mosstok.

Bladeren met gekrulde of bruine randen wijzen op een te droge lucht in huis. Je kan de luchtvochtigheid verbeteren met bevochtigers of door bakjes water aan de verwarming te hangen. Helaas is de gatenplant wel giftig, dus kijk uit met huisdieren en kleine kinderen.

