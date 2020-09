WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Nog zo handig: een keukenbouwer die helemaal met je meedenkt Aangeboden door Dovy

11 september 2020

09u02 0 WOON. Een nieuwe keuken kiezen is een belangrijke beslissing. Je wil dan ook kunnen rekenen op een wederzijdse vertrouwensband én zeker zijn dat je een goede aankoop doet. Een nieuwe keuken kiezen is een belangrijke beslissing. Je wil dan ook kunnen rekenen op een wederzijdse vertrouwensband én zeker zijn dat je een goede aankoop doet. Dovy heeft al 40 jaar ervaring met kwaliteitsvolle keukens. Daar zijn ze zó van overtuigd dat ze je negen beloftes maken.

1. Gemaakt in België

Je keuken wordt volledig in België ontworpen en geproduceerd. Hun professionele vakmensen zorgen dat je kan rekenen op de beste Belgische kwaliteit. Bovendien volgen ze het productieproces op de voet en kan jij tijdens elke fase steeds bij dezelfde contactpersoon terecht.

2. Vrijblijvend advies aan huis

Ga je voor een nieuwe keuken? Dan helpen ze je met plezier de juiste keuze maken. Ze komen zelfs graag ter plaatse om de mogelijkheden te bespreken en alle aansluitingen, leidingen en technische voorzieningen na te kijken.

3. Gratis ontwerp

Heb je alles besproken en gekozen? Dan tekenen hun keukenadviseurs een gratis ontwerp uit op basis van jouw wensen. Ze zetten het om in 3D en sturen je per mail een link naar het ontwerp, zodat je het thuis in virtual reality tot in het kleinste detail kan bekijken.

4. Twee jaar vaste prijs

Het kan gebeuren dat grondstoffen duurder worden of leveranciers hun prijzen verhogen. Maar als je je keuken bij Dovy bestelt, dan garanderen ze je dat de prijs bij bestelling twee jaar lang geldig blijft.

5. Geen voorschot

Heb je je droomkeuken bij Dovy besteld? Dan hoef je geen voorschot te betalen. Als dat geen blijk van vertrouwen is!

6. Oerdegelijke kwaliteit

Voor de kastafwerking gebruikt Dovy alleen materialen van topkwaliteit: meubelpanelen van de hoogste dichtheid en de beste scharnieren die je stevige keukendeuren en -kasten samenhouden. Het eindresultaat? Een keuken waar je jarenlang plezier aan beleeft.

7. Altijd op maat

Een droomkeuken is veel meer dan wat op elkaar gestapelde kastjes met een werkblad erop. Dovy besteedt aandacht aan functionaliteit, ergonomie, originaliteit en schoonheid. En dat allemaal volgens jouw wensen op vlak van indeling, stijl, materialen, kleur en afwerking.

8. 10 jaar garantie

Als je investeert in een kwaliteitsvolle keuken, wil je natuurlijk dat die zo lang mogelijk mee gaat. Daarom biedt Dovy je 10 jaar garantie op je keukenmeubelen. Doet er zich toch een probleempje voor? Dan zorgen we voor een bevredigende en kosteloze oplossing.

9. Levenslange service

Dovy vindt het belangrijk dat je tevreden bent met je nieuwe keuken. Niet alleen op het moment van de plaatsing en de eerste maanden daarna, maar liefst zelfs levenslang. In al die jaren ben je steeds welkom bij hun klantendienst.

Meer ruimte met plaatsbesparende deuren

We wonen steeds kleiner, maar hebben toch graag een ruime keuken met een volledige kastenwand en een kookeiland. Geen makkelijke combinatie! Om zoveel mogelijk plaats en opbergruimte te besparen, heeft Dovy een kolomkast ontwikkeld met Horizon Plus-deuren die zijwaarts opengaan. Trek beide deuren tegelijkertijd naar voren, schuif ze opzij en je krijgt een volledig overzicht op je kastinhoud. Ideaal in een kleine keuken!

