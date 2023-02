Nog meer forse prijsstijgingen voor bouwmaterialen op komst

Op bezoek in de boerderij uit ‘De Weekenden’ van Pierre en Aveline in de Condroz. “Het plaatje klopt wonderwel, zeker met het zicht op de ongerepte natuur”

In ‘De Weekenden’ op Canvas ontvangt Joris Hessels zijn gasten in een bijzondere boerderij. Die is niet alleen speciaal door haar locatie – bovenop een plateau met een waanzinnig vergezicht aan de rand van de Ardennen – maar ook door de geschiedenis ervan, al is die nog niet zó oud. Onze woonexpert Björn Cocquyt ging er een kijkje nemen. “De ouders van mijn vrouw verbouwden de schuur tot gezinswoning en gebruikten de andere gebouwen voor hun job”, vertelt eigenaar Pierre.