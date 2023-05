Nog maar eens een record: elke dag kopen 13,8 Belgen een Spaanse casa

In 2022 werd nog maar pas een historisch record gevestigd van het aantal Belgen dat een tweede verblijf in Spanje kocht, maar dat ligt alweer aan diggelen. Uit officiële cijfers blijkt dat er tijdens de eerste drie maanden van dit jaar elke dag 13,8 landgenoten voor een casa in de zon kozen. “Een nieuwbouw kopen in Spanje is volstrekt veilig op voorwaarde dat je een paar regeltjes volgt”, zegt makelaar Leen Vermeulen van Hip Estates.

2022 klokte af op een daggemiddelde van 12,69 woningen die door Belgen werden aangeschaft. De voorbije maanden kwam daar nog een schepje bovenop met een gemiddelde van 13,8 verkopen per dag ofwel 1.242 woningen in totaal. “Dit is nog steeds een gevolg van de coronacrisis”, weet Leen Vermeulen van Hip Estates die de cijfers van de notarissen kon inkijken. “Waar er in het begin misschien nog sprake was van een inhaalbeweging merken we nu dat de pandemie voor een mentaliteitswijziging heeft gezorgd.”

Waarom zijn Spaanse woningen zo populair?

“Na de periodes van strenge lockdowns willen Belgen nog meer genieten van het leven en ontsnappen aan de lange winter thuis. Ze zoeken het goede leven op in een mediterraan, subtropisch klimaat. In Spanje hoeft dat niet veel geld te kosten. De consumptieprijzen in winkels, restaurants en bars liggen er altijd al een stuk lager dan bij ons. Ook het thuiswerken dat ingeburgerd raakte, stimuleerde de verkoop. De recente energiecrisis gaf Belgen nog een extra argument om een tweede verblijf in Spanje te kopen, want in de nieuwbouwwoningen hoef je nauwelijks de verwarming te gebruiken dankzij de milde temperaturen.”

Hoe koop je veilig een Spaanse casa?

Vermeulen, die met haar kantoor al meer dan een kwarteeuw actief is in Spanje, benadrukt nog dat nieuwbouw kopen in Spanje betrouwbaar is, want recent nog kwam een project met tweede verblijven op Kaapverdië negatief in het daglicht te staan. “Een verkoop van Spaans vastgoed aan Belgen is geregeld op basis van de Spaanse wetgeving in een Europees kader. Bij een verkoop van een nieuwbouw wordt eerst een reservatiecontract opgesteld dat wordt gecontroleerd door een Spaanse advocaat. Hierdoor kan de woning niet meer aan een andere partij worden verkocht en is er tijd voor een juridisch onderzoek.”

“Wij raden kopers steeds aan om de betalingen over te maken op een beveiligde derdenrekening van een advocaat, die in Spanje veel van de taken van een notaris op zich neemt. Er is dan een bankgarantie voor het geval de bouwpromotor voor de oplevering van het pand failliet gaat. De betaling van de aankoopsom gebeurt ook in verschillende schijven: bij de ondertekening van het reservatiecontract, bij de ondertekening van de compromis, die wordt opgesteld wanneer de koper zekerheid heeft over de juridische situatie van de bouwpromotor en het pand, en bij het verlijden van de akte na de oplevering van het afgewerkte pand.”

Wat mag dat kosten?

De prijs van een nieuwbouwappartement begint in Spanje al vanaf 150.000 euro. Maar door het enorme aanbod zijn er ook luxeflats van 500.000 euro en villa’s in allerlei afmetingen en prijsklasses.

