Nóg geen kerstversiering? Huur een kant-en-klare decoratiebox Bjorn Cocquyt

19 december 2019

11u30 0 Woon. Goed nieuws voor wie zijn interieur nog altijd niet in een kerstsfeer heeft ondergedompeld. Zij kunnen nog snel een box huren met daarin alle decoratie die nodig is voor de boom, feesttafel en de rest van het huis.

De kant-en-klare dozen zijn vrij nieuw en winnen snel aan populariteit. Begrijpelijk, want met zo’n box verlies je geen tijd in de winkel, hoef je nooit te tobben over originele ideeën en ben je er zeker van dat je elk jaar de meest trendy versieringen in huis haalt.

Je hoeft maar te googelen en je vindt in elke regio wel een aanbieder. In het Gentse is dat Margriet Feesten. “Wij stylen vaak trouwfeesten en veel van die spullen worden tijdens de winter toch niet gebruikt. Omdat ze tijdloos zijn en binnen de kerstsfeer passen, kwamen we op het idee om ze in deze periode van het jaar te verhuren, samen met ornamenten en andere decoratie”, vertellen initiatiefneemsters Mara en Merel.

Het grote voordeel is dat de boxen op maat worden samengesteld. “Er zijn allerlei formules mogelijk. We kunnen een aanvulling bieden op wat klanten al hebben, op basis van een paar foto’s die ze ons sturen, of we leveren een pakket waarin ook de aankleding van de feesttafel inbegrepen is. Daarin gaan we best ver, met zelfs aangepaste peper- en zoutvaatjes.”

Afhankelijk van de grootte kan je al een pakket huren vanaf 50 euro. Dat kan zelfs nu nog. “Wij hebben een grote voorraad en kunnen vrij last-minute boxen samenstellen.”

Trends van het jaar

Margriet Feesten volgt natuurlijk de trends op de voet. Dit jaar ligt de focus op goud en rood. “Je ziet overal groen en ook droogbloemen zijn erg in trek. Maar traditionele kleuren, zoals rood en goud, doen het altijd goed. Wij geven er graag een andere toets aan, zoals bijvoorbeeld een gouden metallic huisje met daarin enkele ballen of wat versiering op een bijzettafeltje. Bedoeling is om hoogteverschillen te creëren om de decoratie beter tot haar recht te laten komen. We werken ook met kransen van eucalyptus en gedroogde blaadjes en bloemetjes. De boom hoeft niet te opzichtig te zijn en ook niet te perfect van vorm.”