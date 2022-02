Nieuwe wet verplicht energieattest voor gemeenschappelijke delen flatgebouw: boetes mogelijk tot 5.000 euro

LiviosDe opmaak van een energieattest is sinds begin dit jaar verplicht voor de gemeenschappelijke delen van grote flatgebouwen. Voor kleinere gebouwen ligt de deadline in 2023 of 2024. Zonder energieattest, dreigt voor de eigenaar of vereniging van mede-eigenaars een boete tot 5.000 euro. Maar wat houdt zo’n attest in? En is een renovatie verplicht als een ruimte niet aan de normen voldoet? Bouwsite Livios schept duidelijkheid.

De opmaak van een energieprestatiecertificaat (EPC) is al jaren verplicht als je een appartement verhuurt of verkoopt. Sinds dit jaar moet er voor de grote appartementsgebouwen ook een energieprestatiecertificaat van de gemeenschappelijke delen beschikbaar zijn. Die verplichting staat los van verkoop of verhuur. De twee certificaten vullen elkaar aan.

Vlaanderen voert het in omdat veel appartementsgebouwen momenteel niet zijn aangepast aan de energienormen. Met het EPC wil de Vlaamse overheid de energiezuinigheid van de gemeenschappelijke delen in kaart brengen. Voor potentiële huurders of kopers wordt zo duidelijk hoe energiezuinig het gehele gebouw is.

Wat is het?

“Dit EPC geeft aan hoe energiezuinig het gebouw en de collectieve installaties zijn. Er staan ook aanbevelingen in om de energieprestatie te verbeteren”, klinkt het bij de Vlaamse overheid. “Het EPC is tien jaar geldig, maar moet aangepast worden bij werken die een invloed hebben op de energetische prestaties van de gemeenschappelijke delen, zoals het (na)isoleren van vloeren, muren en daken, het plaatsen van nieuwe beglazing of vensters, en het vervangen of vernieuwen van de collectieve technische installaties. Zo blijft het certificaat actueel.” Het EPC werkt met kleurenbalken en symbolen om het zo overzichtelijk mogelijk te houden.

Onderscheid grote en kleinere gebouwen

De Vlaamse overheid maakt een onderscheid tussen grote en kleinere appartementsgebouwen. Het gaat om een gefaseerde verplichting. “Voor grote gebouwen met 15 of meer eenheden, lag de deadline op 1 januari 2022. Voor gebouwen met 5 tot 14 eenheden hebben eigenaars de tijd tot 1 januari 2023. De kleinste appartementsgebouwen met 2 tot 4 eenheden moeten het EPC ten laatste op 2024 in handen hebben”, klinkt het. Belangrijk: tot gebouweenheden behoren zowel appartementen als niet-residentiële ruimtes, zoals een dokterspraktijk of winkel.

Hoe verloopt de procedure?

Het is de taak van de eigenaar of syndicus van het gebouw om alle bewijsstukken over isolatie, schrijnwerk, collectieve installaties en andere informatie over het gebouw te verzamelen en te overhandigen aan de energiedeskundige.

Het attest geeft aan hoe energiezuinig de afzonderlijke gemeenschappelijke delen zijn en bevat aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken. Verplicht zijn de voorgestelde renovatiewerken evenwel niet. Het EPC is simpel gezegd een instrument om de eigenaar wegwijs te maken in de energieprestatie van het gebouw en hem te informeren over de stappen die hij best kan zetten om een energiezuinige renovatie op te starten.

Blijft over: de kostprijs. Het opmaken van zo’n attest is niet gratis. “De prijs hangt af van de complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van de energiedeskundige”, laat de Vlaamse overheid verstaan. Gemiddeld variëren de prijzen tussen 250 en 500 euro.

Boete

Als bij controle blijkt dat er geen EPC van de gemeenschappelijke delen aanwezig is, riskeert de eigenaar van het appartementsgebouw of de vereniging van mede-eigenaars (VME) een boete. Die kan oplopen tot 5.000 euro. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) start later dit jaar met specifieke controles.

Wil je energiezuinig renoveren? Vraag hier je gratis bouwmagazine aan met info en tips voor een onbezorgd project

Lees ook op Livios.be:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Livios.be.

Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.