Nieuwe verplichting voor wie wil bouwen in 2023: verwarmen met een systeem op lage temperatuur

LiviosHeb je plannen om te bouwen volgend jaar? En kies je ervoor om je woning te verwarmen via centrale verwarming op water? Dan zal je rekening moeten houden met een nieuwe verplichting. Voor bouwaanvragen vanaf 2023 is het namelijk verplicht om een verwarmingssysteem op lage temperatuur te laten installeren. Wat dat precies inhoudt? Bouwsite Livios legt het uit.

Verwarming op lage temperatuur wil zeggen dat het water in je verwarmingssysteem een temperatuur heeft van 35°C tot 55°C. Bij een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning bereik je daarmee - ook in de winter - een aangename kamertemperatuur. De nieuwe eis komt er om op termijn gemakkelijker over te kunnen schakelen op een duurzame opwekker, zoals een warmtepomp. Een warmtepomp haalt immers maar goede rendementen, als ze op lage temperatuur kan werken.

Maximum 45°C

De nieuwe eis stelt ook dat de vertrektemperatuur van het water maximaal 45°C mag zijn. Wil je radiatoren (ventiloconvectoren of lagetemperatuurradiatoren), dan zal je hier bij de berekening van het aantal radiatoren en hun grootte dus ook rekening mee moeten houden. Hetzelfde geldt voor de plaatsing van vloerverwarming. Voldoe je niet aan de eis om een lagetemperatuurverwarming te installeren, dan leidt dat tot een verstrenging van het E-peil met 15%.

Nog geen budget voor warmtepomp?

Heb je momenteel nog niet voldoende budget voor een warmtepomp? Hou dan toch alle opties open. Je kan in de tussentijd ook kiezen voor een hybride warmtepomp of een gasketel. Maar hou wel in het achterhoofd dat vanaf 2025 verwarmen op gas niet meer mogelijk is bij nieuwbouw. Oplossingen zijn dan een warmtepomp, biomassaketel of aansluiting op een warmtenet. Lees hier meer over hybride verwarmen.

Lagetemperatuurverwarming: de voordelen

Verwarmen op lage temperatuur heeft best wel wat voordelen. We zetten ze even op een rij en geven je ook nog wat aandachtspunten mee.

• Verwarmen op een lagere temperatuur vraagt minder energie en is dus energie-efficiënt.

• Een warmtepomp werkt beter op lage temperatuur.

• Je woning is overal even warm, want vloerverwarming zorgt voor een gelijkmatigere spreiding van de warmte

• Vloer- en wandverwarming op lage temperatuur zorgt voor een gezondere binnenlucht: minder luchtverplaatsing zorgt namelijk voor minder zwevend stof.

Aandachtspunten

Wil je een kamer kort of snel verwarmen? Dan is een vloer- of wandverwarming op lage temperatuur niet zo geschikt. Het duurt even voor de woning volledig is opgewarmd.

Maak bij vloerverwarming het verschil tussen je dag- en nachttemperatuur niet te groot. Maximaal twee graden verschil is voldoende. Zo duurt het ‘s ochtends niet te lang voor het aangenaam warm is.

Hou bij de keuze van jouw vloer ook rekening met het feit dat je vloerverwarming wil. Sommige vloertypes laten beter of minder goed warmte door.

