Nieuwe vastgoedbeurs brengt grootste overzicht van nieuwbouw Bjorn Cocquyt

04 juli 2019

10u44 0 Woon. Ruim de helft van het aantal nieuwbouwwoningen en -appartementen in ons land wordt dezer dagen gekocht om te verhuren. Nooit eerder zochten zoveel Belgen hun financiële heil in vastgoed. Voor die spaarders en privé-investeerders wordt op 21 en 22 september in Knokke-Heist voor het eerst een beurs georganiseerd die een ruim overzicht biedt van nieuwbouwprojecten en vastgoedfondsen in ons land.

“Tijdens Immo Invest Days stellen projectontwikkelaars en bouwpromotoren van over het hele land hun projecten en investeringsformules in detail voor. Voor spaarders en privé-investeerders is dit een uitgelezen kans om rustig te bekijken of en hoe ze hun beleggingsportefeuille kunnen uitbreiden met vastgoed”, zegt Catherine Degreef, organisator van Immo Invest Days.

Stad

Vooral een nieuwbouwinvestering in een hoofd- of centrumstad wekt veel belangstelling. “Reden daarvoor is dat we momenteel bij jong én oud een duidelijke, nieuwe trek naar de stad zien. En die blijft naar alle verwachting nog een tijd doorzetten – onder andere als gevolg van de betonstop”, vertelt Stefanie Vanden Broucke, van projectontwikkelaar CAAAP.

“Intussen tonen de verkoopcijfers aan dat de vastgoedprijzen in de steden zeker nog niet op hun limiet zitten. Naast een rendement op huur, kan een investeerder dus ook rekenen op een meerwaarde bij verkoop.”

Mits registratie vooraf op de website is toegang tot de beurs gratis. Er wordt op 1.500 bezoekers gerekend.