Nieuwe tool schat gratis je woning Björn Cocquyt

03 juni 2019

11u23 2 Woon. Immoweb lanceert vandaag een gratis tool om de waarde van vastgoed te schatten. Die is ontwikkeld op basis van de 300.000 meest recente zoekertjes op de vastgoedwebsite. “We willen de expertenrol van de makelaar niet overnemen, maar een eerste indicatie bieden met een geloofwaardige prijsvork”, klinkt het.

“Uit onderzoek blijkt dat 53 % van de Belgen die hun eigendom verkopen een kijkje nemen op Immoweb om prijzen te vergelijken. Die groep wilden we een praktisch en snel hulpmiddel aanbieden, helemaal gratis”, zegt Valentin Cogels van Immoweb.

De immoschatter gebruiken is heel eenvoudig. Je voert een reeks parameters in, zoals adres, oppervlakte, aantal kamers, ... Op basis daarvan berekent een algoritme een prijsvork voor de waarde van het vastgoed. “De ligging is de belangrijkste factor. Het heeft absoluut geen zin om vastgoedprijzen in verschillende regio’s of gemeenten met elkaar te vergelijken. Twee andere bepalende parameters zijn de grootte en de staat van het vastgoed.”

Nieuwe technologie

“Het ontwikkelen van deze tool was een serieuze uitdaging op het gebied van databases en machine learning. Veel van de technologie die voor onze immoschatter wordt gebruikt, bestond een paar jaar geleden niet eens. We zien onze tool als een aanvulling op het werk van de makelaars. Voor wie een meer nauwkeurige schatting wil, raden wij aan om contact op te nemen met een vastgoedexpert”, aldus Cogels.

Voor een schatting aan de hand van de tool kun je hier terecht.