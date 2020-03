Gesponsorde inhoud Nieuwe ramen en deuren? Met deze keuze kan je op beide oren slapen Aangeboden door Schüco

31 maart 2020

Heb jij bouw- of grondige verbouwplannen? Dan heb je heel wat belangrijke beslissingen te nemen. Uit welk materiaal je nieuwe raam- en deurprofielen moeten bestaan, bijvoorbeeld. Geen makkelijke keuze, want zowel hout, pvc als aluminium beschikken over specifieke eigenschappen. Wil je op kwaliteit én (inbraak)veiligheid kunnen rekenen? Dan steekt één optie erboven uit.

Aluminium boven

Waarin aluminium zich onderscheidt van hout en pvc? Het is niet alleen een licht, maar ook erg stevig materiaal. Bovendien beschikt aluminium over een beschermende laag, waardoor uv-stralen en vocht er geen vat op hebben. Om roest hoef je je dus ook geen zorgen te maken. Omdat het materiaal zo sterk is, kan je ook kiezen voor extra grote ramen en (schuif)deuren met moderne, slanke profielen. Zo geniet je in je hele woning van een optimaal uitzicht. Wil je topkwaliteit? Ga dan voor aluminium.

Energie-efficiënt design

Kwaliteit is natuurlijk meer dan alleen stevigheid. Met aluminium ramen en deuren kan je ook op een combinatie van topdesign en een goede energie-efficiëntie rekenen. Dankzij de hoge thermische isolatiewaarde draagt het materiaal zelfs bij tot een energieneutrale woning. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Want de goedkoopste energie, is de energie die je niet verbruikt. Bovendien geniet je dankzij de akoestische isolatiewaarde ook van een rustige woonomgeving.

Lange levensloop

Heb je al gehoord van de circulaire economie? De gedachte erachter is om (bouw)materialen een zo lang mogelijke levensloop te bieden en de afvalberg te verkleinen. Ook daar draag je met aluminium ramen en deuren je steentje aan bij, want die zijn 100% recycleerbaar. Het kost dus minder grondstoffen en energie om nieuwe profielen te produceren. Bovendien hoef je geen extra producten te kopen om het glas en de aluminium profielen van je ramen een onderhoudsbeurt te geven: makkelijk, goedkoop én goed voor het milieu.

Veiligheid troef

Wist je dat er in België jaarlijks meer dan 50.000 woninginbraken plaatsvinden? Je kan dus maar beter goed nadenken over de materialen die je kiest voor je (ver)bouwproject. Inbraakbestendige (schuif)deuren en ramen zijn een stap in de goede richting. Bij Schüco kan je zelfs voor modellen van weerstandsklasse 3 kiezen. En met de juiste digitale toepassingen geef je inbrekers nog minder kans: denk maar aan een videofoon, vingerafdrukscanner en een codeklavier. En dat allemaal zonder aan designkwaliteit in te boeten!

